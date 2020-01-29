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"Скорее выйдите из машины": таксист на видео выгнал пассажира из-за коронавируса

Реакция водителя на туриста из Уханя попала на видеозапись

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:48
Таксист выгнал пассажира из-за коронавируса
Таксист выгнал пассажира из-за коронавируса
Фото: Depositphotos

Таксист в китайской провинции Хэнань выгнал пассажира, приехавшего из Уханя, поскольку побоялся заразиться от него коронавирусом, который распространяется в этом регионе. Реакция водителя попала на видео, а запись опубликована на YouTube.

На размещенных в Сети кадрах показано, как мужчина в маске садится в машину и начинает кашлять. Он говорит, что прибыл из провинции Хэбэй, однако таксист замечает, что акцент клиента не свойственен этому региону. В результате пассажиру пришлось признаться в том, что он вернулся из Уханя. Услышав это, водитель останавливает автомобиль. "Вам следует выйти из машины. Скорее, поторапливайтесь", – сказал он, после чего пассажир удалился.

Смотрите видео: какова ситуация в городе, где распространился коронавирус

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Коронавирус – заболевание, которое передается от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой. Большинство случаев инфицирования произошло в Китае, первый – в китайском городе Ухань. Случаи заражения также зафиксированы в Японии, Южной Корее, Таиланде, США, Германии, Австралии. Согласно последним данным, от коронавируса погибли более 100 человек, заражено почти шесть тысяч.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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