Случайно нажал на педаль: покупатель в автосалоне расколотил новый Rolls-Royce

Виновник происшествия кинулся бежать, но его схватили местные охранники

Нелепый инцидент произошел в одном из автосалонов Алма-Аты. Посетитель, осматривая автомобиль Rolls-Roys Ghost, неожиданно нажал на педаль газа и влетел в стеклянную дверь. В результате оказалась повреждена сама машина и витрина, которая рассыпалась на тысячи осколков, сообщает Life.

Фото: vk.com Группа АВТОПРАВО.KZ

Ранее сайт "Сегодня" писал, что россиянин купил BMW с "сюрпризом": невероятное видео.

Виновник происшествия кинулся бежать, но в нескольких десятках метров от автосалона его схватили местные охранники.

По предварительным данным, происшествие не было попыткой угона: посетитель и сам не ожидал, что машина тронется с места.

Напомним, гонщик вдребезги разбил Bentley, въехав в "драндулет" пенсионера: появилось видео.

74-летний мужчина на Ford Kuga пропускал встречные автомобили и тронулся, когда улица опустела. В этот момент из-за поворота на полном ходу вылетел Bentley.

Также мы писали о курьезе во Львове: водитель КамАЗа перевозил КамАЗ, а сверху прицеп от него.

Кроме этого сайт "Сегодня" сообщал, как бабушка на "крутом" Mercedes поехала в гастроном.