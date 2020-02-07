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Смесь пива, бренди и рома: в многоэтажке из кранов "начал бежать алкоголь"

Жители обвинили во всем местные власти и пожаловались на невозможность мыться

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:51
В Индии из водопроводных кранов полился алкоголь
В Индии из водопроводных кранов полился алкоголь
Фото: Depositphotos

В индийском штате Керала из-под кранов одного из многоэтажных домов начала бежать жидкость с сильным алкогольным запахом. Оказалось, что это действительно спиртные напитки. Инцидент произошел в понедельник, 3 февраля, пишет издание Times of India.

Жители обвинили во всем местные власти и пожаловались на невозможность мыться и отсутствие питьевой воды. По их словам, дети не могли пойти в школу, а они – на работу, потому что из кранов текла "смесь пива, бренди и рома".

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Как сообщают местные СМИ, недалеко от жилого комплекса обнаружили захоронение шести тысяч литров конфискованного алкоголя, которые просочились в систему водоснабжения. Власти штата организовали для граждан доставку питьевой воды и начали устранять проблему. По прогнозам, на это уйдет месяц.

Напомним, супруги из ЮАР раскрыли рецепт алкогольного "чудо-напитка". Они решили добавлять в джин экскременты. Кроме этого, мы писали, что в прошлом году на аукционе Christie's установили мировой рекорд стоимости виски – бутылку The Macallan купили более чем за 1,5 млн долларов.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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