На торгах Christie's за бутылку виски заплатили 1,5 мл долларов

Бутылка, в которую произведенный виски был разлит в 1986 году, была вручную расписана ирландским художником Майклом Диллоном

Мировой рекорд стоимости виски более чем в 1,5 млн долларов за бутылку установлен в четверг на устроенных аукционом Christie's торгах лучшими и наиболее редкими видами вин и крепких спиртных напитков, передает ТАСС.

Как утверждает лондонский аукционный дом, бутылка виски The Macallan, которая была подвергнута дистилляции в 1926 году и бутилирована спустя 60 лет, ушла с молотка за 1 млн 200 тыс. фунтов стерлингов или 1 млн 528 тысяч 800 долларов.

Бутылка, в которую произведенный виски был разлит в 1986 году, была вручную расписана ирландским художником Майклом Диллоном.

"Эта продажа представляет собой эпохальный момент на рынке виски", – заявил директор по продажам винной продукции аукционного дома Christie"s Тим Триптри. По его словам, реализации бутылки за такую цену является прямым свидетельством прочности позиций данного рынка.

Виски The Macallan коллекции 1926 года был разлит в бутылки, которые расписал не только Диллон, но и другие классики современной живописи, в том числе итальянец Валерио Адами и англичанин Питер Блейк, автор обложки знаменитого альбома группы The Beatles ("Битлз") Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, который вышел в свет в 1967 году.

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