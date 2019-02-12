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Сорвавший джекпот парень спустя 17 лет остался без копейки за душой

Победитель лотереи стал чернорабочим и трудится по 12 часов в день

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 11:24
Британец за 10 лет потратил все деньги, выигранные в лотерею
Британец за 10 лет потратил все деньги, выигранные в лотерею
Фото: Pixabay

Выигравший 9,7 миллиона фунтов стерлингов (около 337 миллионов гривен) в лотерею британец Майкл Кэрролл остался без дома и машины и вынужден зарабатывать на жизнь тяжелым физическим трудом.

Парню повезло сорвать джекпот в 2002 году. Получив деньги, молодой человек пустился в разгул. Он хвастался, что тратит 10 тысяч фунтов в день, разъезжал по улицам на "Мерседесе" с надписью "Король гопников" (King of Chavs) и швырял в прохожих бигмаки и куриные наггетсы. К 2012 году от его богатств ничего не осталось.

Майкл Кэрролл
Майкл Кэрролл
Фото: Facebook

Теперь бывший миллионер живет в Шотландии и трудится по 12 часов в день. "Таскаю 50-килограммовые мешки с углем и рублю бревна, которые продают на заправках. С шести часов утра до шести часов вечера успеваю доставить 150 единиц товара. Иногда мне дают несколько фунтов на чай, это выглядит довольно смешно", –  рассказывает изданию The Sun Кэрролл.

Парень признается, что все его миллионы "испарились" всего за десять лет. "У меня нет ни дома, ни машины, которые я мог бы назвать своими. Но я не жалею, легко досталось, легко и потерялось. Я стал гораздо счастливее, когда снова начал работать", – утверждает британец.

Напомним, что неделю назад в Lotto Max разыграли так называемый "рождественский" розыгрыш в размере 44,2 млн долларов США. Его обладателем стал житель канадской провинции Онтарио.

Кроме того, сообщалось,что в ноябре в Канаде выиграли джекпот другой национальной лотереи – "6 из 49" – в размере 9,6 млн канадских долларов ($7,3 млн).

Также мы писали, что в октябре двое граждан Канады сорвали джекпот национальной лотереи 6 из 49 в размере 7 млн канадских долларов (5,4 миллиона долларов США).

Смотрите видео: в Испании 15-летний мальчик выиграл 200 тысяч евро в лотерею

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Источник: Сегодня
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