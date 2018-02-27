Совместная диета супругов закончилась разводом из-за успеха мужа

Сегодня, 17:28

Вес каждого из них составляет около 136 килограммов

Пара разошлась на почве похудения. Фото: pixabay
Пара разошлась на почве похудения. Фото: pixabay

Супружеская пара распалась после совместной диеты. Причиной стало то, что мужу удалось похудеть, а жене нет, сообщает The Mirror.

Пользователь сайта Reddit под псевдонимом jimboyt65 признался, что они с женой решили изменить свою жизнь, когда осознали, что вес каждого из них составляет около 136 килограммов и они никуда не ходят вместе.

"Мы не ездили в отпуск, не ходили гулять, не делали ничего, только пялились в телефоны, когда выходили куда-нибудь поесть", – рассказал мужчина. По его словам, они не готовили сами и три раза в день заказывали еду, а их сексуальная жизнь "сначала была некомфортной, а потом и вовсе сошла на нет".

Мужчина решил изменить свою жизнь с малого: начал больше ходить, скачал на телефон приложение для подсчета калорий и следил за тем, чтобы не превышать их дневной лимит. По его словам, потихоньку вес начал уходить. В то же время его жена перестала посещать тренажерный зал после недели тренировок.

"За месяц я похудел на 4,5 килограмма, и спустя четыре месяца результаты стали заметны. В этот момент моя жена и начала относиться ко мне враждебно", – признается он.

Женщина отказалась спать с ним в одной постели, ссылаясь на храп, и общалась с ним только посредством смс и электронных писем. Кроме того, на своей странице в Facebook она начала публиковать посты о любви к своему телу, а ее девизом стала фраза: "Меняй свой мир, а не свое тело". В итоге женщина отправила мужу сообщение со словами, что он перестал ей нравиться и начал напоминать тех, кто издевался над ней из-за лишнего веса, а затем подала на развод после 12 лет брака.

Мужчина обратился к пользователям портала с вопросом, как вернуть супругу. Однако комментаторы отметили, что ему не стоит этого делать, так как жена поступила по отношению к нему "нечестно и неуважительно". Пользователь CherryVermilion посочувствовал ему, но отметил, что jimboyt65 "должен помнить, что не сделал ничего плохого".

Кроме этого, сообщалось, что 22-летняя девушка отказывалась пить воду, боясь растолстеть.

Также мы писали, что девушка, получившая прозвище Жирные Ляжки, сбросила лишний вес и стала звездой соцсетей

Смотрите видео: что случилось с самым толстым мужчиной на планете
истории, курьез, похудение, лишний вес, забавные новости, интересные новости

Вы сейчас просматриваете новость "Совместная диета супругов закончилась разводом из-за успеха мужа". Другие Fun-статьи смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

"Я была одержима голоданием": 22-летняя девушка отказывалась пить воду, боясь растолстеть

22 Декабря 2017, 07:56

22-летняя австралийка годами боролась с анорексией и депрессией

Wellness

Фото: reddit

Как меняется лицо после похудения: невероятные фото

12 Февраля, 05:34

Шестнадцатилетняя девушка поделилась фотографией из серии "До и после", показав, как потеря 30 килограмм отразилась на ее лице
Загрузка...

Fun

Мелисса Ид. Фото: Instagram

57-летняя британка выиграла миллионы и вернула себе внешность "подростка"

Сегодня, 08:34

Женщина уже потратила около 30 тысяч фунтов стерлингов на перевоплощение

Wellness

Похудеть можно быстро и с пользой. Фото: pixabay

Какие простые упражнения помогут быстро похудеть

24 Февраля, 10:34

Движения "велосипед" одно из самых эффективных, пишут ученые
Загрузка...