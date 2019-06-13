Стеклянный балкон потрескался на глазах у туристов: видео

В это время там находилась женщина с двумя детьми, утверждают очевидцы

В США потрескался стеклянный балкон небоскреба Фото: Depositphotos

В американском городе Чикаго туристов напугал трескающейся стеклянный балкон на 103 этаже небоскреба Willis Tower, сообщает CNN.

По информации телеканала, площадка балкона начала разрушаться прямо на глазах у туристов. Очевидцы утверждают, что в этот момент там находилась женщина с двумя детьми. Сначала они услышали громкий треск, и тогда стеклом поползли трещины.

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В администрации небоскреба пояснили: треснуло не само стекло, а защитное покрытие от царапин. Никто из посетителей небоскреба не пострадал, а смотровую площадку на время ремонта временно закрыли.

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К слову, на 103-м этаже Willis Tower расположены четыре стеклянных балкона. Туда могут заходить пять человек, сама конструкция выдерживает нагрузку до пяти тонн. Из небоскреба открывается очень красивый вид на город и озеро Мичиган.

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