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Стеклянный балкон потрескался на глазах у туристов: видео

В это время там находилась женщина с двумя детьми, утверждают очевидцы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:19
В США потрескался стеклянный балкон небоскреба
В США потрескался стеклянный балкон небоскреба
Фото: Depositphotos

В американском городе Чикаго туристов напугал трескающейся стеклянный балкон на 103 этаже небоскреба Willis Tower, сообщает CNN.

По информации телеканала, площадка балкона начала разрушаться прямо на глазах у туристов. Очевидцы утверждают, что в этот момент там находилась женщина с двумя детьми. Сначала они услышали громкий треск, и тогда стеклом поползли трещины. 

Смотрите видео: в Киеве открыли новый мост и он потрескался


В администрации небоскреба пояснили: треснуло не само стекло, а защитное покрытие от царапин. Никто из посетителей небоскреба не пострадал, а смотровую площадку на время ремонта временно закрыли. 

Смотрите видео: стеклянный балкон треснул под туристами в США

К слову, на 103-м этаже Willis Tower расположены четыре стеклянных балкона. Туда могут заходить пять человек, сама конструкция выдерживает нагрузку до пяти тонн. Из небоскреба открывается очень красивый вид на город и озеро Мичиган.

Ранее "Сегодня" писали о появлении самого длинного стеклянного моста в мире. Кроме этого, мы рассказывали, как в Киеве потрескался пешеходный стеклянный мост.

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