В Киеве вандалы повредили стеклянный пол нового пешеходного моста – СМИ

Трещины возникли на следующий день после открытия моста

Фото: dtp.kiev.ua

Поверхность стеклянного пола пешеходно-велосипедного моста в центре Киева покрылась мелкими трещинами. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Новое стекло на новом мосту. Все покрылось трещинами и паутинками, проверять прочность не рекомендуем", — говорится в сообщении.

Трещины возникли на следующий день после открытия моста.

"Говорят, хулиганы ночью снизу расстреляли из нарезного оружия...", – пишут в источнике.

Напомним, вчера, 25 мая, в Киеве прошло открытие пешеходного моста между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов. Мэр Киева Виталий Кличко поздравил киевлян с днем города и лично пришел на открытие моста. Вместе с братом он решил проверить стеклянный пол на прочность и попрыгать, стекло выдержало. Кличко отметил, что стекло, которое использовали в качестве пола смотровых площадок, изготовленное в Украине, как и остальные стройматериалы.

Официального имени у мостика пока нет, но в народе его уже успели окрестить "селфи-мостом". Прозвище полностью оправдано: в воскресенье, 26 мая, с самого утра на мосту – сотни человек, которые пришли, чтобы сфотографироваться на фоне видов Киева и посмотреть на необычный стеклянный пол, который находится на нескольких участках переправы.

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