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Стоит 25 тысяч долларов: уютное жилье для четырех человек показали на видео

Самый компактный дом на колесах представили в Японии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 04:58

В Японии на выставке домов на колесах был представлен самый компактный жилой автомобиль на планете, который построен на базе Daihatsu Hijet (Модель AZ-MAX k-ai). Стоит такой дом на колесах чуть более 25 тысяч долларов, пишет Motor.

В салоне установлен диван, который раскладывается в двуспальную кровать. На втором ярусе располагается выдвижной матрас для двух человек. Есть съемный столик, бак с водой. Жилое авто оснастили мощной батареей, которая может отапливать салон, не запуская мотор. Крыша у дома-автомобиля поднимается, что дает возможность находиться там в полный рост среднестатистическому японцу.

Смотрите видео: в Украине придумали альтернативу американским домам на колесах

Привод у автодома может быть как передний, так и полный. Объем мотора меньше литра – всего 660 "кубов". К тому же, несмотря на миниатюрные габариты, в доме-авто помещаются четыре человека.

Напомним, ране стало известно, как выглядит роскошный дом на колесах с кухней, спальней и камином. Кемпер представили на международной выставке трейлеров и товаров для отдыха Florida RV SuperShow. Также мы писали, как американец превратил школьный автобус в дом для путешествий. На ремонт Майкл Фюрер потратил 35 тысяч долларов, а потом с друзьями отправился на Аляску и в Канаду.

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