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Стоит 80 тысяч евро: дети нашли тайный клад в доме покойной бабушки, фото

Сегодня, 09:29

О подробностях этой удивительной истории журналистам рассказал аукционист Филипп Руйяк

Во Франции двое детей нашли в доме покойной бабушки золотые слитки стоимостью около 80 тысяч евро. Случай произошел в городе Вандом, куда ребята уехали отдыхать на время карантина вместе со своим 60-летним отцом-бизнесменом и матерью. О подробностях этой удивительной истории журналистам рассказал аукционист Филипп Руйяк.

По словам Филиппа, мальчики попросили у отца разрешения построить в саду небольшой дом из веток, досок и старых простыней. Мужчина сказал, что простыни можно найти в комнате их покойной бабушки. Когда ребята доставали себе строительные материалы, из ткани вывалились два тяжелых предмета. "Они не обратили на них особого внимания и положили назад", – рассказывает Руяк в комментарии для BBC. Лишь позже они догадались, что это было, и рассказали отцу о находке.

Дети нашли золото в доме покойной бабушки
Фото: ROUILLAC AUCTIONEERS
Дети нашли золото в доме покойной бабушки
Фото: ROUILLAC AUCTIONEERS
Дети нашли золото в доме покойной бабушки
Фото: ROUILLAC AUCTIONEERS
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Как выяснилось позже, бабушка приобрела золото в 1967 году. Новым обладателям слитков даже удалось найти квитанцию о покупке. Эксперты утверждают, что находка оценивается примерно в 80 тысяч евро.

Слитки уже появились на сайте Филиппа Руйяка. Специалист планирует продать их на аукционе в Вандоме 16 июня. "Дети попросили у отца купить им бассейн", – смеется Руяк.

Смотрите видео: в Италии нашли уникальный клад времен Римской империи

Напомним, ранее мы писали, как бердянская зоозащитница Валентина Мамай нашла старинный клад, копая ямку, чтобы похоронить погибшего под колесами автомобиля кота. Кроме этого, мы сообщали о строителе из румынского села Бикиджи, который нашел 95 тысяч евро в старом шкафу.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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