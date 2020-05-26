Стоит 80 тысяч евро: дети нашли тайный клад в доме покойной бабушки, фото

О подробностях этой удивительной истории журналистам рассказал аукционист Филипп Руйяк

Во Франции двое детей нашли в доме покойной бабушки золотые слитки стоимостью около 80 тысяч евро. Случай произошел в городе Вандом, куда ребята уехали отдыхать на время карантина вместе со своим 60-летним отцом-бизнесменом и матерью. О подробностях этой удивительной истории журналистам рассказал аукционист Филипп Руйяк.

По словам Филиппа, мальчики попросили у отца разрешения построить в саду небольшой дом из веток, досок и старых простыней. Мужчина сказал, что простыни можно найти в комнате их покойной бабушки. Когда ребята доставали себе строительные материалы, из ткани вывалились два тяжелых предмета. "Они не обратили на них особого внимания и положили назад", – рассказывает Руяк в комментарии для BBC. Лишь позже они догадались, что это было, и рассказали отцу о находке.

Дети нашли золото в доме покойной бабушки Фото: ROUILLAC AUCTIONEERS Дети нашли золото в доме покойной бабушки Фото: ROUILLAC AUCTIONEERS Дети нашли золото в доме покойной бабушки Фото: ROUILLAC AUCTIONEERS 1/3

Как выяснилось позже, бабушка приобрела золото в 1967 году. Новым обладателям слитков даже удалось найти квитанцию о покупке. Эксперты утверждают, что находка оценивается примерно в 80 тысяч евро.

Слитки уже появились на сайте Филиппа Руйяка. Специалист планирует продать их на аукционе в Вандоме 16 июня. "Дети попросили у отца купить им бассейн", – смеется Руяк.

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Напомним, ранее мы писали, как бердянская зоозащитница Валентина Мамай нашла старинный клад, копая ямку, чтобы похоронить погибшего под колесами автомобиля кота. Кроме этого, мы сообщали о строителе из румынского села Бикиджи, который нашел 95 тысяч евро в старом шкафу.

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