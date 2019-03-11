Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Студентка узнала про беременность во время схваток: она все объяснила

Девушку направили на экстренное кесарево сечение

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:41
Эллисон Опфер Фото: Reprodução / Facebook
Эллисон Опфер
Фото: Reprodução / Facebook

22-летнюю студентку из округа Портидж, штат Огайо (США), по имени Эллисон Опфер узнала о своей беременности лишь во время родовых схваток.

Девушка неожиданно почувствовала резкую боль в животе и вызвала скорую помощь. Прибывший к ней врач предположил, что у нее камни в почках. Американку доставили в больницу и отправили на ультразвуковое исследование. Там камней не обнаружили, зато выяснили, что она находится на позднем сроке беременности и у нее уже начались схватки. Пациентку направили на экстренное кесарево сечение. И уже через полчаса на свет появился мальчик по имени Оливер.

Ребенок Эллисон Опфер
Ребенок Эллисон Опфер
Фото: Redação/RedeTV!

Опфер не знала о беременности: у нее и раньше был нерегулярный менструальный цикл, а набор веса она объясняла неправильным питанием и сидячим образом жизни. Один раз американка даже использовала тест на беременность, но он показал отрицательный результат.

Доктор Кайрин Данстон в комментарии Fox News добавила, что случаи, подобные истории Опфер, случаются не так уж редко. "Все зависит от строения костей тела: таз и грудная клетка могут могут быть такой формы, что матка может увеличиваться в размерах и оставаться незаметной", — объяснила она.

Напомним, студентка узнала про беременность на четвертый день после родов. Ранее мы также писали, что в Украине впервые родилась пятерня. Кроме этого, в Днепре бабушка троих внуков родила сына

Смотрите видео: женщина на 10-м году комы тайно забеременела и родила ребенка

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
35-летнюю Миранду Керр заподозрили в третьей беременности Студентка узнала про беременность на четвертый день после родов Реформа соцпомощи: что изменится в центрах поддержки семей в Днепре Что носить беременным зимой: советы
видео США беременность роды невероятное
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Ксению Собчак застукали в аэропорту с любовником (фото)
Ксению Собчак застукали в аэропорту с любовником (фото)
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
​Похитители энергии: 8 причин вашей усталости
​Похитители энергии: 8 причин вашей усталости
8 убийственных ошибок на кухне в интерьере
8 убийственных ошибок на кухне в интерьере

Популярные статьи

Сегодня, 13:24Техно

Xiaomi готовит жесткие ограничения владельцам смартфонов

Сегодня, 08:26Fun

Кит случайно проглотил мужчину и выплюнул его обратно: появилось видео

Сегодня, 08:00Fun

Сегодня начался Великий пост в 2019 году: правила питания

Сегодня, 07:41Wellness

Сегодня в Украине ожидается сильнейшая магнитная буря в марте 2019

Вчера, 15:36Техно

Составлен рейтинг самых выгодных смартфонов начала 2019 года

Вчера, 13:00Стиль

Беременная Меган Маркл подчеркнула формы мини-платьем

Вчера, 11:49Шоу-бизнес

Умер звезда "Санта-Барбары" Джед Аллан

Вчера, 11:05Шоу-бизнес

Она сказала "да": Дженнифер Лопес  в четвертый раз выходит замуж

Вчера, 10:26Техно

В Windows 7 нашли опасную уязвимость

Вчера, 07:22Афиша

Женщина-огонь или как стать супервумен! Обзор фильма "Капитан Марвел"

Вчера, 07:00Food

"МастерШеф. Профессионалы": во втором выпуске стали известны имена участников шоу

9 мартаТехно

ТОП-10 смартфонов 2019 года с лучшей камерой

9 мартаТехно

Смартфон Meizu "без дырок" с треском провалился

9 мартаТехно

Неприятный сюрприз: смартфоны Xiaomi сильно подорожают

8 мартаFun

Стихи на 8 Марта: короткие и оригинальные смс

8 мартаFun

С 8 Марта: открытки, короткие поздравления, стихи и смс

Новости партнеров

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Превзошел самого себя: муж Алены Мозговой очаровал Тину Кароль
Превзошел самого себя: муж Алены Мозговой очаровал Тину Кароль
Как и чем помогают перекаты с пятки на носок
Как и чем помогают перекаты с пятки на носок
Вечерний выход: шикарные фото с детьми от Пугачевой и Галкина
Вечерний выход: шикарные фото с детьми от Пугачевой и Галкина
Ошибки в поцелуях: чего не стоит делать
Ошибки в поцелуях: чего не стоит делать
Ані Лорак шокувала мережу своїм бюстом (фото)
Ані Лорак шокувала мережу своїм бюстом (фото)
"Никто тебе не поможет": в Киеве напали на звезду Евровидения
Топ-5 способов ускорить обмен веществ
Топ-5 способов ускорить обмен веществ