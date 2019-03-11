Студентка узнала про беременность во время схваток: она все объяснила

Девушку направили на экстренное кесарево сечение

Эллисон Опфер Фото: Reprodução / Facebook

22-летнюю студентку из округа Портидж, штат Огайо (США), по имени Эллисон Опфер узнала о своей беременности лишь во время родовых схваток.

Девушка неожиданно почувствовала резкую боль в животе и вызвала скорую помощь. Прибывший к ней врач предположил, что у нее камни в почках. Американку доставили в больницу и отправили на ультразвуковое исследование. Там камней не обнаружили, зато выяснили, что она находится на позднем сроке беременности и у нее уже начались схватки. Пациентку направили на экстренное кесарево сечение. И уже через полчаса на свет появился мальчик по имени Оливер.

Ребенок Эллисон Опфер Фото: Redação/RedeTV!

Опфер не знала о беременности: у нее и раньше был нерегулярный менструальный цикл, а набор веса она объясняла неправильным питанием и сидячим образом жизни. Один раз американка даже использовала тест на беременность, но он показал отрицательный результат.

Доктор Кайрин Данстон в комментарии Fox News добавила, что случаи, подобные истории Опфер, случаются не так уж редко. "Все зависит от строения костей тела: таз и грудная клетка могут могут быть такой формы, что матка может увеличиваться в размерах и оставаться незаметной", — объяснила она.

Напомним, студентка узнала про беременность на четвертый день после родов. Ранее мы также писали, что в Украине впервые родилась пятерня. Кроме этого, в Днепре бабушка троих внуков родила сына.

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