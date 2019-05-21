Свадебный туризм: почему китайцы ищут незамужних украинок

Агентство продает китайцам туры в Украину с дополнительной опцией неформального знакомства

Женихи из Китая все чаще связывают свою судьбу с украинками. Они не жалеют ни времени, ни денег и едут к нам в поисках любимой. Чем их так привлекают украинки, выясняла корреспондентка "Сегодня" Вера Качмар.

Маленький туристический офис предлагает клиентам не только путевку в Поднебесную, но и штамп в паспорте. Автор этого проекта Анастасия Волкова показывает фото своей семьи. Она уже несколько лет в браке с китайцем и признается: будущий муж покорил ее вниманием и заботой.

"Китайские мужчины щедрые, они красиво ухаживают за своей женой и не заставляют ее убирать или стирать. Для них лучше поужинать вместе, – рассказывает женщина. – Находясь в Китае, все его друзья говорили: мы тоже хотим такую жену, познакомь нас с кем-то".

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Директор турагентства Алена Онищенко объясняет, как это происходит: "Мы предлагаем китайцам тур в Украину. А уже здесь в качестве дополнительной опции они могут познакомиться с украинкой. Но никто им не обещает, что они уедут отсюда с женой". Женщина добавляет, что есть спрос на незамужних девушек от 18 до 35 лет. Им нужно только заплатить за участие в вечеринках – 300 гривен.

Преподаватель Ричард Лю живет в Украине более четырех лет. Сейчас он одинок, но говорит: готов жениться на украинке. "Не скрою, трудности есть. Прежде всего, это языковой барьер. Таким образом сложно выстраивать отношения, – говорит он и добавляет, что в украинцев и китайцев очень похожие взгляды на семью. – Украинки – заботливые жены и матери. Это то, что я слышал. А китайские мужчины – хорошие семьянины. Кроме того, в Китае сейчас женщин меньше, чем мужчин".

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С этим соглашается международная сваха Наталья Коваль. Ведь в Поднебесной на 105 мужчин приходится 100 женщин. То есть четыре миллиона китайцев к 2020 году не смогут пожениться.

"Среди украинок спрос на китайских мужчин пока отсутствует, – утверждает Наталья Коваль. – Те китайцы, которые на Троещине продают ширпотреб, для наших девушек не является символом благополучия. Возможно, они просто мало знают про китайских женихов", – резюмирует эксперт.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как в столице мошенница подливала иностранцам снотворное и обворовывала их.

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