Таксист остановил мчащуюся без водителя машину и спас детей: видео

Жителю Китая Ху Вэнган пришлось догонять машину босиком по горячему асфальту

Китайский таксист остановил машину на полном ходу Фото: Depositphotos

Китайский таксист по имени Ху Вэнган стал героем сети после того, как в интернете появился видеоролик с его участием. Мужчине чудом удалось остановить мчащийся на полном ходу автомобиль без водителя и спасти находящихся там людей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Смотрите видео: таксист спас детей в Китае

Как пишут авторы сообщества, мужчина стоял на светофоре, в то время как услышал душераздирающий крик из пронесшейся мимо машины. Таксист успел разглядеть в неуправляемом автомобиле женщину и двух детей.

Смотрите видео: в Харькове появилось караоке-такси

Как оказалось, отец семейства забыл поставить транспортное средство на ручник, из-за чего отважному Ху Вэнган пришлось догонять машину босиком по горячему асфальту. В итоге таксист запрыгнул в салон машины и остановил транспортное средство.

Ранее "Сегодня" писали о австралийке, пожаловавшейся на водителя такси, который отказался везти ее в место назначения из-за "слишком невыгодного тарифа" и якобы разыграл для этого сердечный приступ. Кроме того, мы сообщали о том, что японская корпорация Sanwa Kotsu теперь позволяет выбрать ниндзя в качестве водителя.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram