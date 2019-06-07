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Тайна снежного человека раскрыта: ФБР показало фото

Снежный человек существует или нет: в ФБР поставили точку

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:31
ФБР опубликовало документы по исследованию йети
ФБР опубликовало документы по исследованию йети
Фото: Depositphotos

Американские власти долгое время держали в строгом секрете материалы расследования 1976 и 1977 годов о возможном существовании снежного человека (йети, бигфут). И только сейчас Федеральное бюро расследований решило опубликовать 22 документа, которые ранее поступили в их распоряжение.

Материалы ФБР о снежном человека
Материалы ФБР о снежном человека
Фото: fm.cnbc.com

Материалы ФБР о снежном человека
Материалы ФБР о снежном человека
Фото: fm.cnbc.com

В материалах дела описан анализ образцов волос и ткани, которые отправил на исследование руководитель американского центра по поиску снежного человека Питер Бирн. В свое письмо он вложил 15 волосков, "прикрепленных к крошечному кусочку кожи". После тщательной проверки научно-технический отдел ФБР заключил, что образцы принадлежат "представителю семейства оленевых". В документах также отмечается сомнение по поводу существования снежного человека.

Смотрите видео: американец более полувека хранил дома "голову снежного человека"

Как сообщается, эти образцы Берн нашел в лесах Северо-Тихоокеанского региона Северной Америки. Позднее мужчина также три раза находил следы бигфута в Гималаях, но никаких конкретных доказательств обнаружить не смог.

Образцы волос
Образцы волос
Фото: fm.cnbc.com

Ранее Министерство обороны Индии в своем Twitter-аккаунте сообщило о загадочной находке в Гималаях. Военные рассказывают, что во время экспедиции 9 апреля в лагере Макалу они обнаружили на снегу огромные следы (81x38 сантиметров) неизвестного животного. 

Также мы писали про "охотника за пришельцами", который выложил видеозапись головы Йети, и заявил, что бигфута убил его отец еще в 1953 году.

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Источник: ТАСС
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