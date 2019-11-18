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Tesla благодаря автопилоту спас семейство уток: невероятное видео

Авто в последний момент сделало резкий маневр, утверждает водитель

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:25
Автопилот Tesla Model 3 спас жизнь уткам
Автопилот Tesla Model 3 спас жизнь уткам
Фото: iphones

Автопилот Tesla Model 3 спас жизнь уткам, которые переходили дорогу в новозеландском городе Гисборне. Авто в последний момент сделало резкий маневр, а вот водитель транспортного средства птиц на дороге вовремя не увидел, пишет Mashabe.

"Если бы не функция автопилота, я думаю, утки были бы уже мертвы", – отметил водитель.

Однако трагического финала удалось избежать: утки попали в "поле зрения" автопилота, и он в последний момент перенаправил машину на свободную соседнюю полосу, минуя столкновение с птичьим семейством.

Смотрите видео: утка устроила дебош в роскошном доме Сальмы Хайек

Для справки: базовая версия автопилота Tesla способна вести автомобиль по шоссе и тормозить перед препятствиями, а также управлять системой круиз-контроля. Кроме нее Tesla предлагает систему "Самоуправляемое движение" (Full Self-Driving), которая может припарковать автомобиль, перестраиваться в другой ряд и поворачивать.

Ранее "Сегодня" писали, что в Буче Киевской области подружились утка с аистом. Все свободное время птицы проводят вместе. Хозяйка впустила птиц в квартиру, так как на улице сильный мороз. Кроме этого, в Нью-Йорке нашли "самую красивую утку в мире".

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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видео курьез птицы утка Tesla Model 3
Источник: Сегодня
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