Tesla благодаря автопилоту спас семейство уток: невероятное видео

Авто в последний момент сделало резкий маневр, утверждает водитель

Автопилот Tesla Model 3 спас жизнь уткам Фото: iphones

Автопилот Tesla Model 3 спас жизнь уткам, которые переходили дорогу в новозеландском городе Гисборне. Авто в последний момент сделало резкий маневр, а вот водитель транспортного средства птиц на дороге вовремя не увидел, пишет Mashabe.

"Если бы не функция автопилота, я думаю, утки были бы уже мертвы", – отметил водитель.

Однако трагического финала удалось избежать: утки попали в "поле зрения" автопилота, и он в последний момент перенаправил машину на свободную соседнюю полосу, минуя столкновение с птичьим семейством.

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Для справки: базовая версия автопилота Tesla способна вести автомобиль по шоссе и тормозить перед препятствиями, а также управлять системой круиз-контроля. Кроме нее Tesla предлагает систему "Самоуправляемое движение" (Full Self-Driving), которая может припарковать автомобиль, перестраиваться в другой ряд и поворачивать.

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