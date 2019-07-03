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Трюк с бутылкой: знаменитости участвуют в забавном флешмобе

Одними из первых опубликовали свой виртуозный удар ногой дизайнер Эрролсон Хью

Владимир Грисюк
Сегодня, 08:37

В социальных сетях распространяют видео, на которых люди ногой "откручивают" крышки с бутылок, при этом она должна развинтиться, а бутылка остаться целой и невредимой. Челлендж назвали #bottlecapchallenge.

Первые видео с хештегами #bottlechallenge и #bottlecapchallenge начали появляться еще в 2017 году, но популярными не стали, а в 2019-м челлендж триумфально вернулся. Одними из первых опубликовали свой виртуозный удар ногой дизайнер Эрролсон Хью и боец UFC Макс Холлоуэй. Они бросили вызов музыканту Джону Майеру.
 

INSTAGRAM (@johnmayer)

Справится с поставленной задачей также попытался боец из Казахстана Каро Пашикян, известный под прозвищем Питон (PYTHON).
 

INSTAGRAM (@karo_pashikyan)

Следующим вызов принял чемпион мира по тхэквондо Фараби Давлетчин.
 

INSTAGRAM (@farakicks)


Не устоял даже голливудский актер Джейсон Стэтхем. Его ролик посмотрели 13,6 миллиона раз.
 

INSTAGRAM (@jasonstatham)


Следом показать свое мастерство и отличную физическую форму решил ирландский боец UFC Конор Макгрегор – и тогда понеслось. 
 

INSTAGRAM (@thenotoriousmma)

INSTAGRAM (@amivaziri)

INSTAGRAM (@mok_gordo111)

INSTAGRAM (@jimmystriger)

INSTAGRAM (@helena_tigres)

INSTAGRAM (@irishfighters)

INSTAGRAM (@janicehungwushu)

INSTAGRAM (@chanjason_)

Ранее "Сегодня" сообщали о еще одном странном флешмобе, который покорил мир. Его суть состоит в том, что девушки массово наносят себе делающий неузнаваемым лицо макияж – соединяют брови на переносице, рисуют волдыри и прыщи и массивно красят губы яркой помадой.

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Источник: Сегодня
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