Трюк с бутылкой: знаменитости участвуют в забавном флешмобе

Одними из первых опубликовали свой виртуозный удар ногой дизайнер Эрролсон Хью

В социальных сетях распространяют видео, на которых люди ногой "откручивают" крышки с бутылок, при этом она должна развинтиться, а бутылка остаться целой и невредимой. Челлендж назвали #bottlecapchallenge.

Первые видео с хештегами #bottlechallenge и #bottlecapchallenge начали появляться еще в 2017 году, но популярными не стали, а в 2019-м челлендж триумфально вернулся. Одними из первых опубликовали свой виртуозный удар ногой дизайнер Эрролсон Хью и боец UFC Макс Холлоуэй. Они бросили вызов музыканту Джону Майеру.



29 Июн 2019 в 2:57 PDT INSTAGRAM (@johnmayer)

Справится с поставленной задачей также попытался боец из Казахстана Каро Пашикян, известный под прозвищем Питон (PYTHON).



2 Июл 2019 в 8:24 PDT INSTAGRAM (@karo_pashikyan)

Следующим вызов принял чемпион мира по тхэквондо Фараби Давлетчин.



25 Июн 2019 в 8:47 PDT INSTAGRAM (@farakicks)



Не устоял даже голливудский актер Джейсон Стэтхем. Его ролик посмотрели 13,6 миллиона раз.



1 Июл 2019 в 9:09 PDT INSTAGRAM (@jasonstatham)



Следом показать свое мастерство и отличную физическую форму решил ирландский боец UFC Конор Макгрегор – и тогда понеслось.



1 Июл 2019 в 2:40 PDT INSTAGRAM (@thenotoriousmma)

2 Июл 2019 в 3:27 PDT INSTAGRAM (@amivaziri)

30 Июн 2019 в 5:12 PDT INSTAGRAM (@mok_gordo111)

2 Июл 2019 в 3:22 PDT INSTAGRAM (@jimmystriger)

24 Июн 2019 в 8:26 PDT INSTAGRAM (@helena_tigres)

30 Июн 2019 в 11:25 PDT INSTAGRAM (@irishfighters)

1 Июл 2019 в 10:01 PDT INSTAGRAM (@janicehungwushu)

2 Июл 2019 в 3:36 PDT INSTAGRAM (@chanjason_)

Ранее "Сегодня" сообщали о еще одном странном флешмобе, который покорил мир. Его суть состоит в том, что девушки массово наносят себе делающий неузнаваемым лицо макияж – соединяют брови на переносице, рисуют волдыри и прыщи и массивно красят губы яркой помадой.

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