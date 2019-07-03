Трюк с бутылкой: знаменитости участвуют в забавном флешмобе
Одними из первых опубликовали свой виртуозный удар ногой дизайнер Эрролсон Хью
В социальных сетях распространяют видео, на которых люди ногой "откручивают" крышки с бутылок, при этом она должна развинтиться, а бутылка остаться целой и невредимой. Челлендж назвали #bottlecapchallenge.
Первые видео с хештегами #bottlechallenge и #bottlecapchallenge начали появляться еще в 2017 году, но популярными не стали, а в 2019-м челлендж триумфально вернулся. Одними из первых опубликовали свой виртуозный удар ногой дизайнер Эрролсон Хью и боец UFC Макс Холлоуэй. Они бросили вызов музыканту Джону Майеру.
Справится с поставленной задачей также попытался боец из Казахстана Каро Пашикян, известный под прозвищем Питон (PYTHON).
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