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Безумный флешмоб с бутылкой завоевывает всемирную паутину

2 июля, 20:05

Толчок интернет-вирусу дали звезды Голливуда


В социальных сетях набирают миллионы просмотров видео, на которых люди пытаются ударом ноги открутить крышку на бутылке. Забавную эстафету запустили американские звезды. Известные актеры, спортсмены, звезды шоу бизнеса выполняют эффектный трюк, во время которого бьют по бутылке ногой с разворота и таким образом откручивают крышку.

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Новый вирус уже стал трендом в соцсетях. Более 10 млн просмотров за день набрал ролик актера Джейсона Стэтхэма, который недавно схватил голыми руками акулу. Удивил и тренер по каратэ – Сет Адамс. Спортсмен установил бутылку на голову манекена и без проблем открутил крышку.

Ранее "Сегодня" сообщали о еще одном странном флешмобе, который покорил мир. Его суть состоит в том, что девушки массово наносят себе делающий неузнаваемым лицо макияж – соединяют брови на переносице, рисуют волдыри и прыщи и массивно красят губы яркой помадой. Через несколько секунд позирования уродина закрывает объектив видеокамеры рукой и когда забирает ладонь – превращается в красотку с идеальным макияжем и красивой прической.

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Тег США, стэтхэм, нога, бутылка, флешмоб

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Сегодня

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