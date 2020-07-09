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Турист из-за пандемии коронавируса 109 дней жил в аэропорту: фото и видео

Сегодня, 11:57

Все это время он просил о помощи через Facebook, обращался в СМИ, но безрезультатно

Роман Трофимов из Эстонии прожил в аэропорту филиппинского города Манила 109 дней. С мужчиной произошло несколько проблемных ситуаций из-за карантинных ограничений в связи с пандемией коронавируса. В результате он не смог вовремя вернуться домой. Об этом Трофимов рассказал на своей странице в Facebook.

История началась 20 марта. Роман Трофимов отправился на Филиппины через Таиланд, но в Маниле его не выпустили из аэропорта из-за начавшегося карантина. Обратно полететь мужчина не мог, поскольку сотрудники иммиграционного контроля забрали его паспорт и заявили, что теперь он "находится на попечительстве" авиакомпании AirAsia.

Сотрудники авиаперевозчика, в свою очередь, посоветовали Трофимову вернуться домой через Таиланд, но туристу этот вариант не подходил, так как его одноразовая виза была просрочена.

Роман просил о помощи через Facebook, обращался в СМИ, но безрезультатно. Пассажир вынужденно жил в аэропорту четыре месяца, пока информация об этом инциденте не дошла до МИД Эстонии, который со временем все-таки смог решить проблему. Сейчас мужчина наконец-то возвращается домой.

"Моя главная цель – выбраться из филиппинского плена – уже достигнута. Я теперь свободный человек", – написал он в Facebook.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как более двух десятков украинцев застряли в аэропорту Будапешта из-за коронавируса. Также мы рассказывали о пассажирах "АэроСвита", которым пришлось ждать в аэропорту Дубаи (ОАЭ) вылета самолета в Киев без еды и воды.

Смотрите видео: украинское правительство разрешило авиаперелеты с 15 июня

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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