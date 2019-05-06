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Турист выжил после падения в действующий вулкан: как его спасали

Спасатели разыскивали попавшего в беду мужчину около двух с половиной часов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:16
Вулкан
Вулкан
Фото: Pixabay

32-летний посетителя Гавайского вулканического национального парка свалился в кальдеру действующего вулкана. Он попытался разглядеть, что находится внизу, но оступился и упал. Спасатели разыскивали мужчину около двух с половиной часов, сообщает Inside Edition.

Как стало известно, турист перелез через ограждение наблюдательной площадки возле вулкана Килауэа и приблизился к краю вулканической кальдеры – огромной котловины с крутыми стенками и плоским дном, образующейся на месте извержения или после обрушения кратера.

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Спасатели утверждают, что турист упал на уступ и остался жив, но получил тяжелые травмы. Его удалось поднять на борт вертолета при помощи корзины и веревок. Пострадавшего доставили в больницу, его состояние стабильно.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как одном из самых популярных туристических объектов в США – расположенном в штате Аризоне национальном парке Гранд-Каньон – погиб турист, который, нарушив все возможные меры безопасности, сорвался со скалы в погоне за ярким кадром на память.

Также мы рассказывали, пассажир по ошибке перепутал самолеты и улетел в чужую страну. 75-летний Павел Лавренюк приехал на Рождество к родным в Великобритании, а 6 января должен был вернуться домой. Но вместо этого он сел на неправильный рейс Ryanair и улетел на Мальту.

Смотрите видео: в Карпатах спасатели разыскали потерявшуюся туристку из Днепра

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