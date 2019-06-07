"Ты сумасшедший": украинец сделал фото на невероятной высоте

За два дня этот кадр собрал 3,1 тысячи реакций пользователей сети, а также десятки комментариев

Павел Ушивец в Гонконге сделал невероятный снимок Фото: facebook.com/mustang.wanted.25

На Facebook-странице известного украинского руфера Mustang (настоящее имя – Павел Ушивец) появилась фотография, сделанная в китайском Гонконге. На снимке видно, как парень без страховки повис на одном из высотных зданий мегаполиса.

Смотрите видео: руфер из Китая снял собственное падение на видео

"Я только что осознал, что занимаюсь своим делом 10 лет. Моя жизнь прекрасна", – прокомментировал снимок Мустанг.

Репост этого фото сделала известный синоптик Наталья Диденко. "Как, как Mustang это делает, как можно быть живым человеком и такое делать? Почему о нем до сих пор не сняли какую-то документалку? Это абсолютная какая-то фантастика. Уже сколько лет под сильным впечатлением!" – пишет она.

За два дня кадр Mustang собрал 3,1 тысячи реакций пользователей, а также десятки комментариев.

Руфер Mustang Фото: facebook.com/mustang.wanted.25

"Это невероятно", "И как тебе не страшно?", "Молодец", "Очень круто", "Супер", "Ты сумасшедший, но этот снимок захватывает дух", – пишут пользователи сети.

Руфер Mustang Фото: facebook.com/mustang.wanted.25

Ранее "Сегодня" рассказывали, как в Запорожье двое подростков-руферов взобрались на 200-метровый кран, который используется в строительстве моста через Днепр, и сделали яркое видео своего восхождения.

Также мы писали о паре экстрималов, которые взобралась на 285-метровый небоскреб в Дубае. Несмотря на предупреждения властей о запрете незаконных трюков на высотных зданиях, руферы сняли на видео, как "покоряют" башню Millennium Tower.

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