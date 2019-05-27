Убрал и ушел: в США произошло необычное "ограбление"

В дом американца пробрался неизвестный, однако ничего не украл

"Вор" сделал уборку в доме у американца Фото: CNN

В полицию города Мальборо (штат Массачусетс, США) поступило необычное заявление от мужчины по имени Нейт Роман. Американец сообщил, что в его квартиру пробрался неизвестный, однако ничего не украл, а лишь убрал в нескольких комнатах, пишет CNN.

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Нейт утверждает, что он вернулся домой вместе со своим сыном и обнаружил, что дверь не заперта. Мужчина сразу подумал, что квартиру ограбили. Однако все вещи в помещении были на своих местах. Более того, еще утром в комнате его сына все было вверх дном, но кто-то навел там порядок: убрал разбросанные игрушки и пропылесосил ковры. В спальне самого Романа тоже прибрались. В ванной комнате американец обнаружил вымытый унитаз и розу, сделанную из туалетной бумаги. А вот кухня, по его словам, так и осталась грязной.

Нейт немедленно вызвал полицию. Поскольку у него ничего не украли и не сломали, полицейским не пришлось начинать расследование. Потерпевший предположил, что уборщики просто перепутали адреса. Хотя непонятно, почему они оставили без внимания кухню.

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