Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Убрал и ушел: в США произошло необычное "ограбление"

В дом американца пробрался неизвестный, однако ничего не украл

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:59
"Вор" сделал уборку в доме у американца
"Вор" сделал уборку в доме у американца
Фото: CNN

В полицию города Мальборо (штат Массачусетс, США) поступило необычное заявление от мужчины по имени Нейт Роман. Американец сообщил, что в его квартиру пробрался неизвестный, однако ничего не украл, а лишь убрал в нескольких комнатах, пишет CNN.

Смотрите видео: защищает ли домофон от квартирных воров

Нейт утверждает, что он вернулся домой вместе со своим сыном и обнаружил, что дверь не заперта. Мужчина сразу подумал, что квартиру ограбили. Однако все вещи в помещении были на своих местах. Более того, еще утром в комнате его сына все было вверх дном, но кто-то навел там порядок: убрал разбросанные игрушки и пропылесосил ковры. В спальне самого Романа тоже прибрались. В ванной комнате американец обнаружил вымытый унитаз и розу, сделанную из туалетной бумаги. А вот кухня, по его словам, так и осталась грязной.

Нейт немедленно вызвал полицию. Поскольку у него ничего не украли и не сломали, полицейским не пришлось начинать расследование. Потерпевший предположил, что уборщики просто перепутали адреса. Хотя непонятно, почему они оставили без внимания кухню. 

Ранее "Сегодня" писали, что под Одессой мужчина пытался вынести из супермаркета Kinder на 6 тысяч гривен. Кроме этого, мы писали, как в Китае вор вернул девушке украденные купюры после того, как увидел, что на ее карте больше нет денег. 

Смотрите видео: в Запорожье вор выпрыгнул в окно с украденным ноутбуком

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
В Киеве неизвестный обокрал мужчину: в сумке было более 800 тысяч гривен В Киеве сотрудник магазина украл 42 мобильных телефона Счет квартирных краж идет на десятки тысяч: как уберечь себя и свое имущество В Запорожье иностранец украл деньги и документы из автомобиля
видео США вор курьез уборка прикол
Реклама

Новости партнеров

Настя Каменских дважды станет мамой
Настя Каменских дважды станет мамой
Как отметили звезды и дети-выпускники последний звонок — 2019
Как отметили звезды и дети-выпускники последний звонок — 2019
5 причин, по которым пары разводятся, прожив вместе десятки лет
5 причин, по которым пары разводятся, прожив вместе десятки лет
Почему Меладзе много лет утаивал роман с Верой Брежневой
Почему Меладзе много лет утаивал роман с Верой Брежневой

Популярные статьи

Вчера, 18:26Fun

Что подарить отцу: ТОП-5 полезных идей в праздник

Вчера, 16:15Шоу-бизнес

Тысячи поцелуев: Настя Каменских поделилась первым видео с медового месяца

Вчера, 13:55Food

Как правильно заморозить кабачки на зиму

Вчера, 13:11Fun

Достопримечательности Киева: ТОП-10 интересных мест

Вчера, 13:01Психология

Гороскоп на неделю: Тельцам нужно завершить старые дела, а Ракам – необходим отпуск

Вчера, 13:00Афиша

Куда пойти на День Киева 2019: ТОП интересных мест и мероприятий

Вчера, 09:07Шоу-бизнес

Софи Тернер кардинально сменила имидж

25 маяWellness

Как снизить высокое давление: пять эффективных способов

25 маяШоу-бизнес

"Холостяк 9": что известно о победительнице шоу

25 маяFun

Ученый показал фото мужчины, жившего 1300 лет назад

25 маяTravel

Sziget, купальни и магия кино: три причины поехать в Будапешт этим летом

24 маяТехно

Ученые отказались от килограмма: что используют вместо него

24 маяШоу-бизнес

Экс-жена Потапа пришла на его свадьбу с новым возлюбленным: фото

24 маяFun

24 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

24 маяПсихология

Гороскоп на июнь 2019 для знака Овен: вы найдете перспективное направление в бизнесе

24 маяШоу-бизнес

Свадьба Насти Каменских и Потапа: подробности церемонии и видео

Новости партнеров

Постаревший Дмитрий Певцов стал неузнаваем
Постаревший Дмитрий Певцов стал неузнаваем
Алена Апина сняла на видео авиакатастрофу в Шереметьево
Алена Апина сняла на видео авиакатастрофу в Шереметьево
Инсульт: как предотвратить закупорку или разрыв мозгового сосуда
Инсульт: как предотвратить закупорку или разрыв мозгового сосуда
Измены и разводы: чем обидели мужчины сестер Арнтгольц
Измены и разводы: чем обидели мужчины сестер Арнтгольц
Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)
Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)
Лилия Ребрик стала жертвой мошенников
Лилия Ребрик стала жертвой мошенников
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
Настя Каменских дважды станет мамой
Настя Каменских дважды станет мамой
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь