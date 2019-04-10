Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Ученые обнаружили редкий алмаз массой в 72 карата

Уникальную находку выявили в горах Малути

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:40
Найден редкий желтый алмаз
Найден редкий желтый алмаз
Фото: Depositphotos

Малый на северо-западе королевства Лесото найдено редкий желтый алмаз массой 72 карата. Об этом сообщает южноафриканский новостной сайт "Ньюс24".

В последние годы Лесото превратилось в главного поставщика крупных и особо крупных алмазов. Так, в 2018 году в этой небольшой горной стране были обнаружены кристаллы массой 910 каратов – пятый в истории по размерам. Впереди только "Куллинан" (3106 каратов), "Наш свет" (1109 каратов), "Эксельсиор" (995 каратов) и "Звезда Сьерра-Леоне" (968 каратов).

Алмазный бум возник в Лесото – бедном государстве в Юге Африки примерно 10 лет назад, когда власти ради привлечения иностранных инвесторов приняли новый горнорудный кодекс. В то время как лесные угодья были подписаны документом, удостоверяющим личность. Эти меры быстро дали о себе знать. Летние месяцы, которые были закрыты в 1982 году, позволили перерабатывать различные виды самородков.

Также мы писали, что белый бриллиант чистой воды в форме сердца весом в 92 карата продан на аукционе в Женеве за 14,99 миллиона долларов. Кроме этого, в Бельгии открыли музей бриллиантов

Смотрите видео: в Антверпене открыли музей бриллиантов

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Еще несколько материалов по теме:
В Африке найден редкий желтый алмаз Уникальный алмаз размером с куриное яйцо выставили на обозрение публики в Нью-Йорке В Канаде найден крупнейший алмаз Северной Америки Похищенный в ОАЭ голубой алмаз стоимостью 20 млн долларов найден на Шри-Ланке
видео Африка находка алмаз
Реклама

Новости партнеров

Салат
Салат "Необыкновенный"
Сергей Жигунов: После измены стал бережнее относиться к жене
Сергей Жигунов: После измены стал бережнее относиться к жене
Стеша Маликова выбрала имя для дочки
Стеша Маликова выбрала имя для дочки
Трагедии в жизни звезды фильма «Трактористы» Николая Крючкова
Трагедии в жизни звезды фильма «Трактористы» Николая Крючкова

Популярные статьи

Вчера, 17:16Fun

9 апреля: какой сегодня праздник и что нельзя делать

Вчера, 13:35Техно

Атака НЛО: запуск ракет NASA породил жуткое явление

Вчера, 13:18Fun

Девушка в белом платье сорвала свадьбу бывшего жениха: видео

Вчера, 12:30Fun

Отец едва не потерял сознание, увидев прическу дочери

Вчера, 09:01Шоу-бизнес

Ольга Сумская очаровала снимками с 17-летней дочерью-красавицей

8 апреляFun

Показали "самое лучшее фото с выпускного"

7 апреляFun

Пять райских уголков на Земле, куда очень сложно попасть туристам

7 апреляFun

Пасха 2019 в Украине: когда отмечаем главный церковный праздник

7 апреляFun

Благовещение: что ни в коем случае нельзя делать

7 апреляТехно

Xiaomi отказалась от поддержки старых смартфонов Redmi

7 апреляFun

Поздравления с Благовещением 2019: стихи и картинки

7 апреляFun

Как отбелить зубы за одну минуту: видео

7 апреляШоу-бизнес

Вся в черном: дочь Началовой впервые вышла в свет после смерти матери

7 апреляFun

7 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

7 апреляШоу-бизнес

Последнее видео Юлии Началовой всколыхнуло сеть

7 апреляТехно

Мобильная игра The Elder Scrolls: Blades стала доступна всем

Новости партнеров

Слишком вкусная закуска за 10 минут. Попробуйте и убедитесь сами
Слишком вкусная закуска за 10 минут. Попробуйте и убедитесь сами
Тигран Кеосаян станет отцом в пятый раз
Тигран Кеосаян станет отцом в пятый раз
Каким бизнесом владеет Лев Лещенко
Каким бизнесом владеет Лев Лещенко
Дарья Мельникова показала последствия вторых родов
Дарья Мельникова показала последствия вторых родов
Бойфренд Юлии Началовой: «Мы себя обнадеживали»
Бойфренд Юлии Началовой: «Мы себя обнадеживали»
Почему Быстрицкая не хотела целоваться с Глебовым на съемках
Почему Быстрицкая не хотела целоваться с Глебовым на съемках
Не святая Диана: 7 фатальных ошибок принцессы Уэльской
Не святая Диана: 7 фатальных ошибок принцессы Уэльской
7 кухонных приборов, от которых давно пора избавиться
7 кухонных приборов, от которых давно пора избавиться