В Бельгии открыли музей бриллиантов

Антверпен уже более пятисот лет считают алмазной столицей мира

В бельгийском Антверпене – открыли музей бриллиантов. Этот город уже пол тысячелетия – считают алмазной столицей мира.

Открывали музей драгоценных камней – торжественно и без чрезмерной роскоши. Расположен он в Антверпене – его считают бриллиантовой столицей Европы и мира. Именно здесь пролегали знаменитые алмазные маршруты, которым более пятисот лет.

В музее – шесть тематических залов. А еще – библиотека, мастерская и две ювелирных магазина. Там посетители покупают украшения уже со знанием дела. Потому что в музее их знакомят с тонкостями параметров бриллиантов. Это – их вес, цвет, прозрачность и тип огранки.

Ранее мы писали, что в Германии открылся музей такс. Его владельцы и по совместительству – хозяева четвероногих, собирали коллекцию почти четверть века. В коллекции – четыре тысячи экспонатов, связанных с одной из древнейших и самых популярных пород в Германии. Здесь – картины, фигурки такс из керамики, металла и стекла. Для собак, в отличие от их хозяев, – вход бесплатный.

Также в Лондоне к 2021 году появится крупнейший в мире музей, посвященный культуре и истории ЛГБТ-сообщества