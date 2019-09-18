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Удочеренную в США украинку называют 22-летним карликом

Сообщается, что девочка страдает врожденной спондилоэпифизарной дисплазией

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:11
Кристин Барнетт утверждает, что украинке 22 года
Кристин Барнетт утверждает, что украинке 22 года
Фото: CBS News

Майкл и Кристин Барнетт из штата Индиана (США) в 2010 году удочерили восьмилетнюю девочку из Украины. Затем якобы выяснилось, что настоящий возраст "ребенка" – 22 года. Из-за этого обстоятельства отношение приемных родителей к девушке изменилось в худшую сторону. Теперь правоохранительные органы страны подозревают американцев в оставлении ребенка без ухода и предъявили им соответствующие обвинения. Об этом сообщает издание Washington Post.

Кадр из программы "60 минут". Украинка сидит за столом вверху слева, рядом с приемной матерью
Кадр из программы "60 минут". Украинка сидит за столом вверху слева, рядом с приемной матерью
Фото: CBS News

Сообщается, что удочерённая украинка страдает врожденной спондилоэпифизарной дисплазией – нарушением развития костей, которое вызывает карликовость. Она приехала в США в 2008 году и первое время жила в другой семье, позднее отказавшейся от нее.

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Возраст приемной дочери с самого начала вызывал у Барнеттов сомнения. Они проконсультировались со специалистом, который пришел к выводу, что сирота является взрослой женщиной. Заключение эксперт сделал, проанализировал зубы и вторичные половые признаки пациентки. 

В 2012 году Барнетты обратились в суд по делам о наследстве и официально изменили возраст приемной дочери с 10 лет на 22 года. Через несколько месяцев вся семья, кроме нее, переехала в Канаду. Украинку оставили одну в городе Лафейетт, штат Индиана. Несколько месяцев она жила в квартире, снятой приемными родителями. У нее не было денег, поэтому ей приходилось полагаться на помощь соседей. В мае 2014 года сироту выселили за неуплату. Информации о ее дальнейшей судьбе почти нет. Известно, что спустя несколько лет ее хотела удочерить другая семейная пара, однако Барнетты помешали этому.

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Полиция придерживается версии, что возраст сироты, указанный в документах, соответствовал действительности. Это подтверждают показания Майкла Барнетта, который считает, что его приемная дочь была несовершеннолетней. По словам мужчины, в 2012 году Кристин учила девочку говорить, что ее настоящий возраст – 22 года, и она просто выглядит младше своих лет. 

Пока и Майкл, и Кристин Барнетт остаются на свободе.

Напомним, в Египте самый высокий мужчина планеты Султан Кесен, рост которого составляет 251 сантиметр, встретились с самой маленькой женщиной Йоти Амге, рост которой всего 62 сантиметра. Кроме этого, "Сегодня" сообщали, что Украина избавится от детских домов к 2020 году: что будет с детьми, которые жили в них.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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