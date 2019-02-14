Украинец изменил свое тело до неузнаваемости и стал чемпионом: видео

Физик-ядерщик показал стальные мышцы

Адам Козыра Фото: Webstagram

Бодибилдер Адам Козыра променял карьеру физика-ядерщика на гантели и спорт. У него в арсенале десятки побед и медалей. Впрочем, всего этого могло и не быть, если бы не счастливый случай.

"Медали едва можно удержать в одной руке. Здесь почти все золотые. Первую получил в 2011-м году", – рассказывает Адам. Вспоминает, что в детстве не интересовался штангой. И впервые в спортивную секцию записался, чтобы сдать зачет на первом курсе университета.

"Я шел записываться в баскетбольную секцию, но по дороге меня встретил тренер из зала тяжелой атлетики. Он спросил, не хочу ли я попробовать позаниматься со штангой, чтобы немного подкачаться, – говорит Адам Козыра. – Я был высокий, но худенький. Все-таки решил пойти и попробовать".

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Будущий физик-ядерщик постепенно превратился из инспектора атомных станций на спортсмена со стальными мышцами, идеальным телом и многочисленными титулами.

"Я чемпион Европы по IFBB, чемпион мира по версии NAC, двукратный Мистер Вселенная по версии NAC. Ну и многократный чемпион Украины", – добавляет парень.

Козыра обладатель крупнейших в Украине мышц. Окружность его бицепса – 52 сантиметра. Это зафиксировали в Национальном реестре рекордов Украины. Сейчас он тренируется несколько раз в день, соблюдает режим питания. Его наибольшая поддержка – девушка Светлана. Вместе они уже три года.

"Адам иногда делает неожиданные сюрпризы. Он может сказать, будто бы едет в магазин, а на самом деле купить мне серьги или какую-то безделушку, которую я ему случайно показала три месяца назад", – признается девушка.

Вместе влюбленные разработали тренинги и проводят семинары для желающих иметь идеальное тело. В ближайших планах – заявить о себе на самых престижных фестивалях и соревнованиях.

Напомним, как быть бодибилдером в 80: американцы заботятся о своем здоровье в старости. Кроме этого, мы писали, что корейская культуристка на ток-шоу ошарашила своим видом.

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