"Украинскую Мэри Поппинс" сняли на видео в Виннице

Девушка одевается в наряды, которым по меньшей мере двести лет

Мила Поворознюк Фото: vlasno.info

Украинскую Мэри Поппинс можно встретить на улицах Винницы. Изысканные манеры, грациозная осанка и наряды, которым по меньшей мере двести лет, – этот образ выбрала для повседневной жизни Мила Поворознюк. Вместо джинсов и юбок в ее гардеробе – длинные платья, элегантные шляпки и старинные ридикюли.

На встречу с "Сегодня" Мила Поворознюк приезжает на электрическом ретро-велосипеде, в белом платье и в соломенной шляпе. Привычные блузы и юбки она заменила старинными платьями, корсетами и нижним бельем. Ее образы повторяют стиль женщин в начале десятого, XV и XVIIІ веков. Мила утверждает, что именно в такой одежде жительницы Винницы посещали балы.

"Сейчас идет романтизация того периода, будто жизнь женщины была тогда такой вот бесконечно счастливой, светлой, но люди совершенно забывают, что дамы били бесправными. Сейчас мы можем одеваться, как и тогда, но наслаждаться всеми своими свободами", – рассказывает Мила Поворознюк.

Мила – исторический блогер. Она рассказывает в соцсетях, как жили и одевались женщины в разное время. Цена только одного ее костюма может достигать 15 тыс. гривен, поэтому большинство платьев Мила шьет сама. Аксессуары покупает в секонд-хенде. Прохожие не оставляют без внимания такую леди – просят фото на память, говорят комплименты.

Уже в следующие выходные Мила устроит ретро-пикник. Вместо шашлыков и алкоголя на празднике будут пить чай, разучивать древние танцы, а еще играть в старинные игры.

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