Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Украинскую Мэри Поппинс" сняли на видео в Виннице

Девушка одевается в наряды, которым по меньшей мере двести лет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:44
Мила Поворознюк Фото: vlasno.info
Мила Поворознюк
Фото: vlasno.info

Украинскую Мэри Поппинс можно встретить на улицах Винницы. Изысканные манеры, грациозная осанка и наряды, которым по меньшей мере двести лет, – этот образ выбрала для повседневной жизни Мила Поворознюк. Вместо джинсов и юбок в ее гардеробе – длинные платья, элегантные шляпки и старинные ридикюли.

На встречу с "Сегодня" Мила Поворознюк приезжает на электрическом ретро-велосипеде, в белом платье и в соломенной шляпе. Привычные блузы и юбки она заменила старинными платьями, корсетами и нижним бельем. Ее образы повторяют стиль женщин в начале десятого, XV и XVIIІ веков. Мила утверждает, что именно в такой одежде жительницы Винницы посещали балы.

"Сейчас идет романтизация того периода, будто жизнь женщины была тогда такой вот бесконечно счастливой, светлой, но люди совершенно забывают, что дамы били бесправными. Сейчас мы можем одеваться, как и тогда, но наслаждаться всеми своими свободами", – рассказывает Мила Поворознюк.

Мила – исторический блогер. Она рассказывает в соцсетях, как жили и одевались женщины в разное время. Цена только одного ее костюма может достигать 15 тыс. гривен, поэтому большинство платьев Мила шьет сама. Аксессуары покупает в секонд-хенде. Прохожие не оставляют без внимания такую леди – просят фото на память, говорят комплименты.

Читайте также:
Телеведущая оскандалилась из-за "слишком откровенной" кофточки

Уже в следующие выходные Мила устроит ретро-пикник. Вместо шашлыков и алкоголя на празднике будут пить чай, разучивать древние танцы, а еще играть в старинные игры.

Напомним, в Киеве поклонник Фредди Меркьюри ходит на работу в костюме кумира. Кроме этого, мы писали о джинсы с вырезом в необычном месте, который вызвали ажиотаж у пользователей сети.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Как носить костюмы oversize: звездный пример Рози Хантингтон-Уайтли   В Киеве поклонник Фредди Меркьюри ходит на работу в костюме кумира Невезучий вор в странном костюме провалил ограбление и опозорился
видео курьез костюм стиль наряд блогер
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Семь обязательных правил кошачьего меню
Семь обязательных правил кошачьего меню
Водная диета: худей быстро и дешево
Водная диета: худей быстро и дешево
15 минут - и домашняя сгущенка готова
15 минут - и домашняя сгущенка готова
Чому чоловікам подобаються старші жінки
Чому чоловікам подобаються старші жінки

Популярные статьи

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 6 сентября: все знаки зодиака

Вчера, 20:00Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 10:15Техно

Facebook "слила" в сеть данные 400 миллионов пользователей

Вчера, 08:21Fun

Без гостей и угощений: пара показала "самое красивое свадебное фото"

Вчера, 08:01Шоу-бизнес

Не выдержала! Экс-жена обнародовала фото обнаженного Виктора Павлика

Вчера, 07:22Fun

Ветер неудачно поднял платье Иванки Трамп: смешные фото

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 5 сентября: все знаки зодиака

4 сентябряWellness

"Зважені та щасливі": победители седьмого сезона расстались

4 сентябряТехно

Facebook отказывается от лайков ради "психологического здоровья"

4 сентябряШоу-бизнес

70-летняя Алла Пугачева показала естественную красоту: фото

4 сентябряШоу-бизнес

"Никто не идеален": принц Гарри впервые прокомментировал скандал с участием Меган Маркл

4 сентябряFun

После переезда в новый дом пара нашла невероятный клад

4 сентябряТехно

USB-флешки нового поколения избавятся от главного недостатка

4 сентябряАфиша

Koktebel Jazz Festival 2019 в Киеве: расписание, дата проведения

4 сентябряFun

Скандал с малолетней невестой: назван реальный возраст девочки

3 сентябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Новости партнеров

15 минут - и домашняя сгущенка готова
15 минут - и домашняя сгущенка готова
В Израиле открыли новый способ выявления раннего рака
В Израиле открыли новый способ выявления раннего рака
С чем едят авокадо бегуны, которые питаются правильно?
С чем едят авокадо бегуны, которые питаются правильно?
Устраиваем разгрузочный день на сезонных овощах: что нужно знать
Устраиваем разгрузочный день на сезонных овощах: что нужно знать
Настя Каменских ждет мальчика. Уже на 3-м месяце!
Настя Каменских ждет мальчика. Уже на 3-м месяце!
Кактусы в интерьере: топ-10 лучших композиций
Кактусы в интерьере: топ-10 лучших композиций
В сети показали все купальники Насти Каменских
В сети показали все купальники Насти Каменских
Настя и Потап не скрывают своих чувств даже в спортзале
Настя и Потап не скрывают своих чувств даже в спортзале