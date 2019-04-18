В Киеве поклонник Фредди Меркьюри ходит на работу в костюме кумира

Мужчина нашел себе мастера и пошил куртку

Киевлянин Владимир Каграманов со школьных лет обожает творчество группы группы "Queen". Впрочем, только недавно, в свои 43 года он отважился сшить себе куртку, как у фронтмена легендарного вокального коллектива Фредди Меркьюри, и с тех пор ее почти не снимает. Ходит в ней даже на работу, чувствуя себя, как настоящая звезда.

"Я озадачился поиском мастера, который справится с этой идеей, с этой задачей. При помощи своих друзей я нашел такого человека. Мастер Юлия справилась с поставленной задачей замечательно, я результатом очень доволен", – рассказал киевлянин.

Шили изделие два месяца, а стоила куртка около четырех тысяч гривен. Мужчина говорит, что когда выходит на улицу, то прохожие обращают на него внимание.

Желание Владимира походить на кумира – довольно распространенное. К примеру, британка Микки Джей копирует образ короля поп-музыки Майкла Джексона и зарабатывает на этом популярность в сети. Еще одна звезда интернета – Донна Мария – ради сходства с любимой Леди Гагой делает себе подобный макияж, прическу и тоже похоже одевается.

Швея Тамара Самушенкова более десяти лет делает костюмы на заказ, но отмечает, что среди украинцев запросов на одежду, как у селебрити не так уж и много.

Спрос на звездные костюмы растет в Украине преимущественно во время зимних праздников и корпоративов.

Прежде всего это платья принцесс, образы пиратов или героев комиксов. А вот быть похожими на отечественных звезд сцены украинцы не спешат.

Напомним, на днях исполнилось 130 лет со дня рождения легендарного актера Чарли Чаплина. Его сын рассказал "Сегодня" о главном совете отца, о том, почему никто в семье не копировал образ бродяги, и опыте работы с Queen и The Rolling Stones.

Также смотрите ТОП-6 легендарных хитов группы Queen.

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