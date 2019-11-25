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Умер последний суматранский носорог: как выглядело животное

25-летняя самка болела раком и в течение последних пяти лет она жила под присмотром людей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:58
Суматранский носорог Фото: malaysiakini / Twitter
Суматранский носорог
Фото: malaysiakini / Twitter

В Малайзии от рака умерла последняя самка суматранського носорога, после чего этот вид официально признали вымершим в стране. Об этом сообщает информационное агентство Bernama.

25-летняя самка болела раком и в течение последних пяти лет она жила под присмотром людей.

"Ее смерть была естественной, и непосредственная причина была отнесена к категории шоковых. Ей уделяли пристальное внимание и заботу с того момента, как ее получили в марте 2014 года, вплоть до момента ее смерти", – заявила министр туризма, культуры и окружающей среды штата Сабах Кристин Лью.

Смотрите видео: как рождается черный носорог

Ранее суматранский носорог был распространен по всей южной и юго-восточной Азии. Отличается наличием двух рогов – основного, полноценного, и дополнительного, недоразвитого. Теперь этих животных на планете меньше сотни. Последний самец малазийского носорога умер в мае этого года.

Ранее "Сегодня" писали, что в зоопарке американского штата Майами после искусственного оплодотворения впервые родился уникальный индийский носорог. Кроме этого, после цунами в Индонезии редкие носороги оказались под угрозой вымирания.

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видео Малайзия носорог животное
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