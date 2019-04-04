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Уникальный бриллиант продан за 11 миллионов долларов

Украшение купил анонимный коллекционер из Японии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:04
Бриллиант весом 88 карата продали за 11 миллионов долларов
Бриллиант весом 88 карата продали за 11 миллионов долларов
Фото: Depositphotos

В Гонконге на аукционе Sotheby's продали бриллиант весом 88 карата за 11 миллионов долларов, Его после 10-минутных торгов купил анонимный коллекционер из Японии.

Бриллиант был получен из необработанного камня весом 242 карата. Его добыли в южной части Ботсваны. В этой южноафриканской стране добывают примерно 40% алмазов для продажи на мировом рынке.


Собственно, цена бриллианта составила 11 миллионов долларов, а с учетом комиссионных сборов аукциона он подорожал почти до 14 миллионов. По словам представителя аукционного дома, проданный бриллиант назовут в честь старшей дочери покупателя.

Ранее мы писали, что в Бельгии открыли музей бриллиантов. В музее – шесть тематических залов. А еще – библиотека, мастерская и две ювелирных магазина. Там посетители покупают украшения уже со знанием дела, потому что в музее их знакомят с тонкостями параметров бриллиантов: их вес, цвет, прозрачность и тип огранки.

Также мы сообщали о том, что белый бриллиант ушел с молотка за рекордных 15 миллионов долларов.

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Источник: Сегодня
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