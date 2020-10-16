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Мужчина 771 раз звонил в поликлинику, чтобы узнать результат теста на COVID-19. Спустя сутки ему сказали ожидать

Сегодня, 11:33

Он звонил в поликлинику при помощи автодозвона 12 октября

Житель российской Перми по имени Сергей в течение одного дня 771 раз звонил в городскую поликлинику № 5, чтобы узнать результат теста на COVID-19. Удивительно, но мужчине так и не удалось получить никакой информации о своих анализах. Об этом сообщила пресс-служба минздрава Пермского края.

По словам Сергея, у него взяли анализы на коронавирус 7 октября. Сначала мужчине сказали, что результат будет 9 октября, потом – 12. Он звонил в поликлинику при помощи автодозвона 12 октября 771 раз. За семь часов дозвона ему ответили только один раз – "подышали в трубку и положили обратно".

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13 октября россиянин все же дозвонился – ему сказали, что сейчас приходят ответы тем, кто сдавал анализы в конце сентября.

На сайте поликлиники номер телефона, о котором идет речь, обозначен как "горячая линия ГКП № 5". Его можно найти в том числе в опубликованном 29 апреля 2020 года объявлении о плановой вакцинации от клещевого энцефалита, а также в списке "полезных телефонов на период всеобщей самоизоляции", опубликованном 6 апреля 2020 года.

Напомним, ранее в Швеции создали новый экспресс-тест на коронавирус.

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Кроме этого, в Харькове копы "накрыли" производство фейковых ПЦР-тестов на коронавирус.

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