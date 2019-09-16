В давнем тексте об Адаме и Еве нашли тайное послание

В книге первые буквы строк образуют акростих FFAALLAF

В древней поэме найдено тайное послание Фото: Depositphotos

В опубликованной 350 лет назад поэме Джона Мильтона "Потерянный рай" специалисты из Университета Тафтса в США обнаружили тайное послание внутри текста – акростих. Это сообщение посвящено грехопадению первых людей и падшему ангелу Сатане. Об этом сообщает издание Science Alert.

Гравюра Гюстава Доре "Падение Люцифера", которую он сделал для поэмы "Потерянный рай" Фото: now.tufts.edu

По словам ученых, акростих предупреждает читателя, что должно произойти, и что змий, несмотря на попытку выглядеть добрым, на самом деле имеет злые намерения, что приведет, в конечном итоге, к трагедии – изгнанию человечества из Рая.

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В книге, где Сатана уговорил Еву вкусить запретный плод, а та заставляет Адама сделать то же самое, первые буквы строк образуют FFAALLAF. Это интерпретируется как двойное "fall" ("падение"), читаемое сверху вниз, а третье "fall" читается снизу вверх. Специалисты считают, что первая половина акростиха символизирует собой падение Адама и Евы, а вторая относится к самому Сатане.

Напомним, в январе 2018 года жительница Австралии Тоня Иллман рассказала удивительную историю: она нашла на пляже бутылку с посланием, брошенную в море 132 года назад. Кроме этого, мы рассказывали, как ученые нашли на египетском саркофаге тайное послание в будущее.

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