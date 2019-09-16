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В давнем тексте об Адаме и Еве нашли тайное послание

В книге первые буквы строк образуют акростих FFAALLAF

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:55
В древней поэме найдено тайное послание
В древней поэме найдено тайное послание
Фото: Depositphotos

В опубликованной 350 лет назад поэме Джона Мильтона "Потерянный рай" специалисты из Университета Тафтса в США обнаружили тайное послание внутри текста – акростих. Это сообщение посвящено грехопадению первых людей и падшему ангелу Сатане. Об этом сообщает издание Science Alert.

Гравюра Гюстава Доре "Падение Люцифера", которую он сделал для поэмы "Потерянный рай"
Гравюра Гюстава Доре "Падение Люцифера", которую он сделал для поэмы "Потерянный рай"
Фото: now.tufts.edu

По словам ученых, акростих предупреждает читателя, что должно произойти, и что змий, несмотря на попытку выглядеть добрым, на самом деле имеет злые намерения, что приведет, в конечном итоге, к трагедии – изгнанию человечества из Рая.

Смотрите видео: голландец собрал почти тысячу бутылок с посланиями

В книге, где Сатана уговорил Еву вкусить запретный плод, а та заставляет Адама сделать то же самое, первые буквы строк образуют FFAALLAF. Это интерпретируется как двойное "fall" ("падение"), читаемое сверху вниз, а третье "fall" читается снизу вверх. Специалисты считают, что первая половина акростиха символизирует собой падение Адама и Евы, а вторая относится к самому Сатане.

Напомним, в январе 2018 года жительница Австралии Тоня Иллман рассказала удивительную историю: она нашла на пляже бутылку с посланием, брошенную в море 132 года назад. Кроме этого, мы рассказывали, как ученые нашли на египетском саркофаге тайное послание в будущее.

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