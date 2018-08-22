В Мексике приняли любопытный закон о сексе

Новые правила скоро вступят в силу

Секс. Фото: Depositphotos

В мексиканском городе Гвадалахара принят закон, разрешающий секс на виду у прохожих, сообщает NBC Washington.

После вступления закона в силу полицейские лишатся права задерживать и штрафовать эксгибиционистов или людей, которые занимаются сексом в общественных местах, на пустырях, в автомобилях и там, где их могут увидеть посторонние, если такое поведение не вызывает претензий у других.

Сторонники закона считают, что полиции следует сосредоточиться на борьбе с преступностью и не отвлекаться на людей, которые занимаются сексом на улице из-за отсутствия денег на номер в отеле. Их противники считают секс в общественных местах проблемой морали и утверждают, что такой закон упростит жизнь насильникам и педофилам.

Напомним, Швеция приняла закон, обязывающий получить согласие на секс. Во время голосования в среду шведские депутаты одобрили соответствующие изменения законодательства 257 голосами. К этому времени действующее шведское законодательство определяло изнасилование как принуждение к сексу путем насилия, угроз или злоупотребления уязвимым положением жертвы.