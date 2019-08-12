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В Нью-Йорке запустили автобусы без водителей: как это работает

В будние дни рейс будет работать в непрерывном цикле с 7:00 до 22:30

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:01
В США появились беспилотные автобусы
В США появились беспилотные автобусы
Фото: designboom.com

В Нью-Йорке (США) запустили беспилотные автобусные рейсы. Инициативу реализовала Бруклинская верфь в партнерстве с компанией Optimus Ride, которая специализируется на технологиях для автономной работы транспортных средств. Об этом сообщает DesignBoom.

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В будние дни система будет работать в непрерывном цикле с 7:00 до 22:30 между доком и воротами "Камберленд". В выходные беспилотные автобусы курсируют между доком и зданием "77" с таким же графиком. По прогнозам, эти рейсы будут перевозить около 500 пассажиров в день и более 16 тысяч пассажиров в месяц. 

Беспилотный автобус в Нью-Йорке
Беспилотный автобус в Нью-Йорке
Фото: designboom.com

Сначала в транспорте будут находиться водитель и оператор программного обеспечения – для безопасности туристов.

Напомним, в 2019 году в Украине заработала интерактивная карта автобусных маршрутов. Кроме того, мы рассказывали про выход на украинский рынок FlixBus.

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