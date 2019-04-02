В школе одновременно забеременели семь учительниц

О беременности сообщили 7 из 15 учительниц

Семь беременных учительниц в США Фото: facebook.com/goddardef

В американской начальной школе Oak Street Elementary School, расположенной в городе Годдард, штат Канзас, о беременности за короткое время сообщили 7 из 15 учительниц, сообщает информационный портал KHQ.

По словам директора школы Эшли Миллер, она сталкивается с подобным впервые за всю практику. Миллер удалось подобрать замену всем уходящим в декрет сотрудницам. Женщина пошутила, что, возможно, стоит пристроить к зданию школы детский сад.

Две учительницы родили в конце марта с разницей всего в сутки. Остальные отправятся в роддом в разный срок до октября включительно. "Это уже безумно смешно. Мне казалось, что нас много, уже когда нас было трое. А затем нас стало четверо, а потом и пятеро, и вот нас семеро, и это уже комедия", — призналась педагог Тара Джонсон.

Женщины подшучивают друг над другом, но, в целом, рады сложившейся ситуации, так как могут поддерживать друг друга и делиться новостями.

Ранее мы писали о китаянке, которая долгое время не могла забеременеть, а позже пережила двойные роды в течение шести дней, произведя на свет троих детей. Также сообщалось что "беременность" американки оказалась опухолью в 20 кг.

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