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В школе одновременно забеременели семь учительниц

О беременности сообщили 7 из 15 учительниц

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:02
Семь беременных учительниц в США Фото: facebook.com/goddardef
Семь беременных учительниц в США
Фото: facebook.com/goddardef

В американской начальной школе Oak Street Elementary School, расположенной в городе Годдард, штат Канзас, о беременности за короткое время сообщили 7 из 15 учительниц, сообщает информационный портал KHQ.

По словам директора школы Эшли Миллер, она сталкивается с подобным впервые за всю практику. Миллер удалось подобрать замену всем уходящим в декрет сотрудницам. Женщина пошутила, что, возможно, стоит пристроить к зданию школы детский сад.

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Две учительницы родили в конце марта с разницей всего в сутки. Остальные отправятся в роддом в разный срок до октября включительно. "Это уже безумно смешно. Мне казалось, что нас много, уже когда нас было трое. А затем нас стало четверо, а потом и пятеро, и вот нас семеро, и это уже комедия", — призналась педагог Тара Джонсон.

Женщины подшучивают друг над другом, но, в целом, рады сложившейся ситуации, так как могут поддерживать друг друга и делиться новостями.

Ранее мы писали о китаянке, которая долгое время не могла забеременеть, а позже пережила двойные роды в течение шести дней, произведя на свет троих детей. Также сообщалось что "беременность" американки оказалась опухолью в 20 кг.

Смотрите видео: в больнице Аризоны одновременно забеременели 16 медсестер

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Источник: Сегодня
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