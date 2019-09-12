В США за огромные деньги продают маску Дарта Вейдера и очки Гарри Поттера

За главный убор "Темного лорда" аукционисты рассчитывают получить 250-450 тыс. долларов

Маску Вейдера продадут на аукционе Фото: Pixabay

Аукционисты из Лос-Анджелеса (США) предлагают всем желающим прикоснуться к голливудской истории. За две недели с молотка уйдет редкая маска Дарта Вейдера из "Звездных войн", очки Гарри Поттера, а также одежда Кейт Уинслет и Леонардо ди Каприо из фильма "Титаник".

Больше всего средств надеются выручить именно за "Темного лорда". Шлем и маска Дарта Вейдера, которые надевал актер Дэвид Праус на съемках фильма "Империя наносит ответный удар" 1980 года, – заветная мечта для многих фанатов культовой франшизы.

Редкий реквизит со съемок "Звездных войн" не впервые попадает на аукционы, в мае на торгах выставлялся костюм Вейдера целиком. 13 предметов, включая сапоги, плащ, маску и шлем, созданные в 1979 году дизайнерами под руководством Джона Молло для пятого фильма, оценили в 2,7 млн долларов. Теперь продавцы одного лишь главного убора на iCollector рассчитывают получить 250-450 тыс. долларов.

Другой претендент на рекорд – луноход с седьмого фильма о суперагенте Джеймсе Бонде "Бриллианты остаются навсегда". Всего на аукционе представят 940 лотов.

Напомним, личную детскую игрушку Эйнштейна пустят с молотка. Также мы сообщали, что 19 июня в парижском аукционном доме Drouot выставили на продажу револьвер, с помощью которого совершил самоубийство Ван Гог.

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