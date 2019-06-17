Личную детскую игрушку Эйнштейна пустят с молотка

Выставленная на торгах мозаика помогла ученому развить воображение

Альберт Эйнштейн. Фото: AFP

Вслед за письмом автора теории относительности Альберта Эйнштейна о Боге, евреях и религии, на аукцион выставили его детский набор для мозаики.

Лот представляет собой набор из более 500 разноцветных бусин, специальной доски с отверстиями, в которые их можно вставлять для создания мозаики и декорированного деревянного футляра.

Развивающую игрушку немецкого физика можно будет на торгах, организованных аукционным домом Kestenbaum & Company в Нью-Йорке 20 июня.

В описании лота говорится, что игрушка "помогала юному Эйнштейну развивать воображение", чем "способствовала формированию разума, который подарил человечеству величайшие научные теории последнего тысячелетия".

Нынешнему владельцу детский набор достался в подарок от самого Альберта Эйнштейна незадолго до смерти ученого в 1955 году. Стоимость мозаики оценивается примерно в 4-6 тыс. долларов.

На торгах также выставят другие личные вещи Эйнштейна: его портрет, выполненный французской художницей Лу Альбер-Лазар, серебряные рюмки из Китая и несколько льняных салфеток, вышитых рукой матери великого ученого.

Напомним, ранее письмо ученого к преподавателю физики Артуру Л. Конверсу было продано на аукционе за 53503 долларов.

Также мы писали, что записку, в которой Эйнштейн написал "рецепт счастья" продали на аукционе за 1,56 миллиона долларов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Личную детскую игрушку Эйнштейна пустят с молотка". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"