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В затерянном храме нашли артефакт с именем неизвестного бога

Находку украли из Йемена и продали на черном рынке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:52
Табличку возрастом 2000 лет нашли в храме Йемена
Табличку возрастом 2000 лет нашли в храме Йемена
Фото: Pixabay

Археологи обнаружили 2000-летнюю бронзовую табличку во время раскопок в Йемене, на которой выгравирован текст, где упоминается храм ранее неизвестного божества Аттар Хармана. Надпись выполнена на сабейском языке, который использовался с первого тысячелетия до нашей эры до второй половины VI века нашей эры на территории современного Йемена.

По словам ученых, табличка изначально принадлежала храму Аттар Хармана, расположенном недалеко от Сана, столицы Йемена. Сейчас она находится в распоряжении аукционного дома, расположенного в Колорадо (США), пишет Live Science.

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По мнению исследователей, артефакт мог быть украден из Йемена и продан на черном рынке. В январе 2018 года Международный совет музеев высказал обеспокоенность, что такие предметы, как каменные таблички и металлические пластины, вывозятся из страны контрабандистами. Однако, по словам представителей аукционного дома, бывший владелец таблички умер между 1970 и 1990 годами.

Напомним, какие артефакты нашли под Украиной за 5 лет: бога молчания и скиф-гигант. Кроме этого, мы писали, как на барахолке нашли артефакт загадочно исчезнувшей цивилизации.

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