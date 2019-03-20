Вербное воскресенье 2019 года: дата и главные традиции праздника

Когда будет Вербное воскресенье в 2019 году и какие ритуалы дня добавят здоровья и силы

Какого числа Вербное воскресенье в 2019 году Фото: Pixabay

Какого числа будет Вербное воскресенье 2019 года, что означает этот день, какую историю имеет, и что за интересные традиции соблюдаются в праздник вербы, узнайте в нашей статье.

Продолжается Великий пост 2019 – самый длинный и сложный период в ежегодном церковном календаре. Но даже во время сурового Великого поста есть радостные дни и светлые праздники, одним из которых является Вербное воскресенье.

Вербное воскресенье 2019: какого числа отмечается

На шестой седмице Великого поста начинается Вербная неделя, которая заканчивается православным праздником – Вербным воскресеньем. Это переходящий праздник, не имеющий фиксированной даты, поскольку он полностью зависит от Пасхи и приходит ровно за неделю до празднования Воскресенья Христова.

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Итак, зная точную дату Пасхи, которая в 2019 году наступит 28 апреля, легко подсчитать, какого числа вербное воскресенье 2019 года. Вербная неделя приходится на период с 15 по 21 апреля, а значит, Вербное воскресенье будет праздноваться 21 апреля.

А вот на следующий день после Вербного воскресенья начинается Страстная неделя, которая продлится до самой Пасхи 2019.

Вербное воскресенье – история и значение праздника

У Вербного воскресенья есть и другое название – Вход Господень в Иерусалим. Согласно описанным в Евангелие событиям, именно в этот день Иисус въехал на осле в святой город Иерусалим. Местные жители встречали его как спасителя пальмовыми ветвями и хвалебными криками "Осанна!" Сам праздник символизирует признание народом Иисуса Мессией, а также вход Сына Человеческого в Рай.

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Вербное воскресенье – народные традиции и ритуалы праздника

Многие народные традиции и ритуалы Вербной недели связаны именно с вербой. Дело в том, что в наших широтах пальмы не растут, зато к середине весны как раз распускаются вербовые побеги, которыми и было решено заменить символичные пальмовые ветви.

Во время богослужений в Вербное воскресенье в храмах освящали букетики вербы. Затем освященную вербу несли домой, украшали нею иконы и хранили в течение всего года как оберег от болезней, сглаза, пожаров, наводнений и других различных бед.

Вербе приписывалась чудодейственная целебная сила. Принято было съедать вербные почки, чтобы обрести бодрость и здоровье. В отварах с вербой купали детей, чтобы уберечь от болезней. Также вербовыми веточками кропили жилище и домашний скот от всяких бед.

Но главный ритуал Вербного воскресенья – это удары вербовыми ветками друг друга и особенно – детей. Считалось, что если легко отхлестать священной вербой с пожеланиями здоровья и сил, то уйдет любая хворь.

В Вербное воскресенье разрешено послабление поста, можно есть рыбу и пить вино.

В Вербное воскресенье следует отойти от суеты, помолиться, подумать о жизни и подготовиться к Страстной седмице.

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