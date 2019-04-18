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Вербное воскресенье 2019: поздравления в стихах и коротких смс

Предлагаем вам набор самых интересных и оригинальных поздравлений с Вербным воскресеньем

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:43
Поздравления с Вербным воскресеньем 2019
Поздравления с Вербным воскресеньем 2019
Фото: Depositphotos

Вербное воскресенье в 2019 году православные украинцы будут отмечать ровно за неделю до Пасхи – 21 апреля. "Сегодня" собрали для вас самые красивые короткие поздравления с Вербным воскресеньем 2019 в стихах: открытки и картинки с праздником 21 апреля.

Поздравления с Вербным воскресеньем 2019
Поздравления с Вербным воскресеньем 2019
Фото: Bipbap

Вербное воскресенье – это очень важный семейный праздник, в этот день нужно помолится, попросить у родных, близких, знакомых, коллег и друзей прощение, чтобы обрести духовное спокойствие и встретить Пасху с чистой душой. Также важно в этот день украсить свой дом веточками вербы, ветлы, ивы – в знак памяти о пальмовых ветвях, которыми был устлан путь Христа, входящего в Иерусалим.

Поздравления с Вербным воскресеньем 2019: смс и стихи

Этот праздник необыкновенный
Называем Вербным Воскресеньем.
Пусть царит любовь во всей вселенной
И приходит в души к нам спасением!

Поздравления с Вербным воскресеньем 2019
Поздравления с Вербным воскресеньем 2019
Фото: Bipbap

С вербным воскресеньем! 

Осанна! С Вербным воскресеньем.
Желаю Божьего спасения.
Пусть благодать в обитель к вам придет,
И сохранит вас от любых невзгод!
Поздравления с Вербным воскресеньем короткие 
Вас сегодня поздравляю,
Счастья, мира вам желаю,
Пусть это воскресение,
Создаст вам настроение.

Поздравления с Вербным воскресеньем 2019

В этот день желаю счастья,
Пусть дом, как полная чаша,
Пусть обойдут вас ненастья,
И радуется всегда душа ваша.

Поздравления с Вербным воскресеньем 2019
Поздравления с Вербным воскресеньем 2019
Фото: Bipbap

Поздравления с Вербным воскресеньем 2019

Уже вовсю цветет верба
Уж не вернутся холода,
Любви, здоровья, добра,
Сегодня от души желаю я.
В Воскресенье Вербное проснись,
С чистым сердцем Богу помолись.
А через неделю Пасху жди,
Праздник воскрешенья и любви!

Поздравления с Вербным воскресеньем 2019: смс и стихи

Пришла весна, цветет верба,
Идут, за другом друг, года,
День этот почитают издавна,
Радости желая всем и добра,
Я вам желаю еще мира, тепла,
Любви уюта, счастья навсегда.

Поздравления с Вербным воскресеньем 2019
Поздравления с Вербным воскресеньем 2019
Фото: Bipbap

***
Символ этого дня — верба,
Признак весны, мира, тепла,
Я, тебе, в день этот желаю,
Всех благ и счастья без края.

Поздравления с Вербным воскресеньем 2019

Не я бью, верба бьет,
Силу и здоровье дает,
На день, месяц и года,
Будьте здоровы всегда.

***
У нас есть радость и свобода,
Нас от беды сын Божий спас.
У христианского народа
Великий день настал сейчас.
В семье хорошей вам погоды,
За доброту пусть Бог воздаст!

Поздравления с Вербным воскресеньем 2019
Поздравления с Вербным воскресеньем 2019
Фото: Bipbap

Поздравления с Вербным воскресеньем 2019

Воскресенье Вербное —
Необыкновенное.
Наши души радует,
К Богу путь прокладывает!

***
Солнце ярко светит
В Воскресенье Вербное,
Всем желаю встретить
Этот праздник с верою.

Поздравления с Вербным воскресеньем 2019
Поздравления с Вербным воскресеньем 2019
Фото: Bipbap

***
Воскресенье Вербное пришло,
Радость и покой нам принесло.
Нынче утром церковь посети,
Вербочку на счастье посвяти!
Пусть улыбки с лиц не сходят,
Пусть беды стороной обходят,
И радостно поздравляю вас я,
С Вербным Воскресениям!

Поздравления с Вербным воскресеньем 2019

День прекрасный без сомнения,
Сегодня Вербное Воскресение,
Согреты солнцем цветы и земля,
Вам в этот день желаю счастья.

***
На улице чудесно и светло,
Весенний воздух пропитался свежестью.
К нам Воскресенье Вербное пришло
И затопило души безмятежностью.

"Сегодня" предлагают вам лучшие варианты поздравлений с Вербным воскресеньем в прозе, стихах, коротких смс, а также в красочных открытках на любой вкус. Ранее мы также рассказывали, какие выходные дни будут на Пасху 2019 в Украине.

Смотрите видео: все традиции Вербной недели

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Источник: Сегодня
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