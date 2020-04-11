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Вербное воскресенье-2020: что нельзя делать и главные приметы на удачу

Сегодня.Lifestyle пишут, что можно, а что нельзя делать в Вербное воскресенье-2020

Владимир Грисюк
Сегодня, 07:05

Вербное воскресенье-2020 украинцы отмечают за неделю до Пасхи, 12 апреля. Этот праздник считается одним из самых больших и почитаемых в году. По словам священников, Вербное воскресенье очень важно посвятить духовному развитию и подготовиться к строгой Страстной неделе, а также светлому празднику Пасхе-2020.

Сегодня.Lifestyle пишут, что можно, а что нельзя делать в Вербное воскресенье-2020, а также о главных приметах, категорических запретах, обычаях и традициях этого большого праздника.

Вербное воскресенье: история праздника 12 апреля

История Вербного воскресенья описывается в Евангелие. В этот день Иисус Христос вошел в Иерусалим. Накануне, в городе Вифании, он воскресил мужчину по имени Лазарь. Жители Иерусалима, узнав об этом, встречали Господа, расстилая на его пути пальмовые ветки в знак почтения и уважения. В результате это ветви стали символом данного праздника.

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Вербное воскресенье-2020 украинцы отмечают 12 апреля
Вербное воскресенье-2020 украинцы отмечают 12 апреля
Фото: Depositphotos

С давних времен освященной веточкой вербы было принято аккуратно хлестать детей и больных. При этом нужно проговаривать: "Не я б’ю – верба б’є, за тиждень – Великдень, уже недалечко червоне яєчко!". Считается, что это придает здоровья. После праздника вербу не выбрасывали, а хранили дома целый год. Верующие уверены, что она охраняет жилье от разных невзгод, хвори и печали.

После праздника вербу не выбрасывали, а хранили дома целый год
После праздника вербу не выбрасывали, а хранили дома целый год
Фото: Depositphotos

Почему именно верба? Славяне выбрали для себя символичное дерево иву, побеги которой распускаются одними из первых и начинают цвести и зеленеть к этому дню. Таким образом, у славян праздник Входа Господня в Иерусалим получил название Вербное воскресенье. А вот католики Вербное воскресенье называют Пальмовым.

Приметы на Вербное воскресенье-2020

  • В этот день, как говорили наши предки, можно посадить комнатное растение: оно якобы принесет деньги посадившему.
  • Если освященная верба прорастет на огороде – девушка выйдет замуж, а парень женится.

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  • Кроме того, впервые весной выгонять скот на пастбище стоит именно освященной вербой, "чтобы нечисть не цеплялась к животным".

Вербное воскресенье очень важно посвятить духовному развитию
Вербное воскресенье очень важно посвятить духовному развитию
Фото: Depositphotos

Приметы о погоде

  • Если в этот день дует ветер – лето будет холодным.
  • В Вербное воскресенье ударил мороз – год принесет много пшеницы.
  • Если в Вербное воскресенье тепло и сухо – летом будет большой урожай фруктов.

Что нельзя делать в Вербное воскресенье-2020

  • Под запретом физический труд, нельзя убирать, шить, готовить.
  • Также в праздник нельзя ссориться и отказывать в просьбах.
  • Продолжается Великий пост, нельзя есть продукты животного происхождения (кроме рыбы).

В праздник 12 апреля нельзя ссориться и отказывать в просьбах
В праздник 12 апреля нельзя ссориться и отказывать в просьбах
Фото: Depositphotos

  • Также стоит отказаться от активных развлечений, похода в увеселительные заведения и употребления алкоголя. Разрешается лишь выпить немного вина.

Не стоит забывать, что некоторые обычаи лишены здравого смысла. Главное в этот день (впрочем, как и в любой другой) – дарить миру свет и добро, не тратить силы на негатив, черпать вдохновение в себе самом и в окружающем, избегать злых мыслей и поступков.

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Напомним, после Вербного воскресенья-2020 начинается Страстная неделя, который продлится до Пасхи. Называется она так из-за того, что всю неделю верующие вспоминают путь страданий и смерти Спасителя до воскресения Христова.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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Источник: Сегодня
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