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Весеннее равноденствие в 2019 году: дата и приметы

Узнайте, когда состоится весеннее равноденствие 2019, что можно и нельзя делать в этот день

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:05
Весеннее равноденствие 2019
Весеннее равноденствие 2019
Фото: Depositphotos

Весеннее равноденствие ежегодно наступает в марте и означает настоящий приход весны не только календарной, но и фактической. Какие правила и народные приметы этого события, что можно и нельзя делать в день весеннего равноденствия, узнайте в нашей статье.

Весеннее равноденствие 2019
Весеннее равноденствие 2019
Фото: Depositphotos

Весеннее равноденствие 2019: дата и время

Весеннее равноденствие в 2018 году произойдет 20 марта, в 23 часа 58 минут по киевскому времени.

Вообще официальной датой весеннего равноденствия еще в давние времена было объявлено 21 марта. В этот день было весеннее равноденствие в 325 году во время Первого Никейского собора, на котором была определена дата ежегодного празднования Пасхи.

Однако из-за различия между календарным и астрономическим годом, весеннее равноденствие не имеет фиксированной даты и ежегодно может сдвигаться на несколько часов. Оно может выпадать на 20, а также 19 и 21 марта. Зато в високосный год получается корректировка времени, и равноденствие возвращается на исходную дату. Поэтому самые ранние даты равноденствий приходятся на високосные годы, а самые поздние – на годы, предшествующие високосным.

Значение весеннего равноденствия

После дня зимнего солнцестояния, которое было 21 декабря, зимний день постепенно начинает увеличиваться и, в конце концов, по своей длительности становится равным ночи. Это происходит именно в день весеннего равноденствия.

Иными словами, день весеннего равноденствия – это период, когда Солнце в своем видимом движении по эклиптике переваливает через экватор с южной стороны нашей планеты на северную. За счет этого северное полушарие Земли начинает прогреваться более интенсивно, день постепенно увеличивается, а ночь уменьшается, и дело идет к лету.

Как празднуют день весеннего равноденствия

Начало астрономической весны у многих народов всегда сопровождалось различными традициями, ритуалами и обычаями. Например, на Востоке во многих странах в день весеннего равноденствия празднуют приход Нового года. А у славян к этому периоду была приурочена Масленица. Считалось, что в этот день темные и светлые силы уравниваются, а потому это удачный период ля гадания.

Также в наше время 20 марта отмечается Всемирный день Земли, главные мероприятия которого направлены на донесение до людей важной информации о том, что Земля – наш общий дом, и его нужно оберегать, чтобы сохранить для последующих поколений.

А вот у астрологов в день весеннего равноденствия свой профессиональный праздник – День астрологии, который посвящен началу астрологического года, когда Солнце вступает в знак Овна.

День весеннего равноденствия: народные приметы

  • Мороз в равноденствие обещает еще сорок морозов.
  • Если насчитать в день равноденствия 40 проталинок, будет теплая весна.
  • Прилетели птицы – будет хороший урожай хлеба.
  • День весеннего равноденствия следует провести радостно, чтобы весь год природа была благосклонной.
  • Если в этот день загадать желание, оно обязательно сбудется.
  • Сны в день весеннего равноденствия вещие.

Напомним, в ночь с 21 на 22 декабря началась астрономическая зима, а также праздник зимнего солнцестояния. 

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Источник: Сегодня
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