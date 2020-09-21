Видео дня. 74-летний украинский пенсионер каждое утро устраивает шоу в центре Мариуполя

Владимир Веремиев стал любимцем местных жителей

У 74-летнего мариупольского пенсионера Владимира Веремиева есть необычное увлечение – он ежедневно устраивает танцевальные шоу, хотя сам называет это оздоровительной физкультурой. Местные жители обожают его и верят в примету: если утром увидел, как дедушка танцует в центре, значит – день будет добрым.

В ярком костюме и всегда на позитиве – таким Владимира Веремиева знают мариупольцы. Пенсионер-танцор стал их любимцем. "Он очень популярен, всех веселит. Всегда, когда проезжаю мимо на автобусе, машет и передает привет", "Нам он очень нравится. Он всегда нас веселит", "Веселый и показывает фокусы", – рассказывают они.

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Однако Владимир звездой себя не считает. К собственному хобби относится серьезно, ведь делает это для поддержания здоровья.

"Оздоровительными упражнениями нужно заниматься ежедневно, а также утром есть чеснок, – рассказывает он. – Небольшое головку чеснока нужно мелко порезать и съесть вместе с кусочком хлеба. Но ни в коем случае нельзя сразу запивать водой".

Владимир Веремиев 30 лет проработал на Мариупольском металлургическом комбинате. На пенсии уже 24 года. Он уверен, что в семьдесят лет жизнь только начинается, главное – заниматься спортом и наслаждаться каждым мгновением.

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle писали о новой тенденции – украинские пенсионеры путешествуют все активнее.

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