Новая тенденция: украинские пенсионеры путешествуют все активнее

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В последнее время развивается приятная тенденция в украинском туризме. Украинские пенсионеры путешествуют активнее, чем несколько лет назад, говорят представители туроператоров. Одно из самых популярных направлений – Турция. И выбирают туристы не море и песок, а горы и термальные источники.

"Може, десь у лісах ти чар‑зілля шукала, Сонце‑руту знайшла І мене зчарувала" – так "Червону руту" затягивают в одной из машин по дороге на сафари. Новые места открывают для себя туристы из Днепра. Одни из самых активных – сестры путешественницы Ольга и Ирина.

"Это допинг, без этого просто жить невозможно. Для того, что бы что-то посмотреть – никогда не поз дно" – говорит Ольга Амирова туристка из Днепра.

Ольге 64 года, Ирине – 71. Путешествовать начали несколько лет назад. Несмотря на возраст, женщины легко преодолевают пешком немалые расстояния.

"Без проблем опускаемся и поднимаемся, все хорошо, просто вы знаете, такой воздух, что идешь, идешь и ничего не замечаешь" – рассказывает Ирина Майденко, туристка из Днепра.

Съемочная группа новостей "Сегодня" отправляется на гору с другими туристами. И дойти полкилометра вверх – дело не из легких. Но сестрам, кажется, под силу и не такие вершины.

Вверх идти отлично, вниз немножко тяжеловато, потому, что колени как то не очень сгибаются" – замечает Ирина.

Не только море и солнце, но и исторические памятники, так украины старшего возраста знакомятся со своей культурой. Вот из раскопок всплывает древний город с этническим орнаментом и элементами быта. А это запечатленные на коврах узоры турецкого народа. Местные жители говорят – туристов всех возрастов влечет Эгейский регион.

Дурсун Шефкет житель Эдремите:

"Здесь в основном пожилые люди. И для них эти архиалогические музеи интересны, и этнография интерестна, и пляж, и море, и сонце".

Ценители настоящей экзотики отправляются в самые отдаленные турецких деревень. Здесь и аутентичные дома в гранатовых садах, и женщины в традиционных нарядах

Нутовая каша, картофельный суп, традиционный айран и сладости. По сравнению с уже известными украинцам курортами, Эдремит значительно дешевле. За номер в двухзвездочном отеле придется отдать 480 гривен за ночь. Но без завтрака. Продукты в супермаркетах дешевле, чем отечественные. За 5 дней с едой и развлечениями в среднем придется выложить до пяти тысяч гривен.

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались в том, где искать бюджетное жилье в путешествии и как на этом сэкономить. По словам опытных путешественников, есть три способа получитьдополнительную выгоду при самостоятельном бронировании жилья на популярной платформе Booking.com.

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