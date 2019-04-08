Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Внезапно разбогатевший муж три месяца уговаривал жену бросить работу

Эндрю Кларк стал обладателем крупного выигрыша

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:55
Мужчина из Великобритании сорвал джекпот Фото: Pixabay
Мужчина из Великобритании сорвал джекпот
Фото: Pixabay

Жители английского города Бостон, графство Линкольншир, выиграли в лотерею 76 миллионов фунтов стерлингов и решили больше не работать. Об этом сообщает издание The Sun.

В декабре 2018 года предприниматель Эндрю Кларк стал обладателем крупного выигрыша. Тогда он приобрел две машины, большой дом и предложил супруге Трише Фэрхерст уволиться с работы. 52-летняя больничная повариха заявила, что "любит быть занятой" и боится подвести своих сослуживцев.

Читайте также
Мужчина выиграл в лотерею 216 миллионов: что с ним стало через 14 лет

Ранее организаторы лотереи Mega Millions объявили, что житель Южной Каролины, пожелавший остаться анонимным, обратился к ним с заявлением, чтобы претендовать на джекпот в 1,5 млрд долларов. Кроме того, месяцем ранее стало известно, что  выигрышный билет Mega Millions, дающий право на получение джекпота в сумме 521 млн долларов, был продан в штате Нью-Джерси. Также мы писали, что в июле счастливчику из Калифорнии достался джек-пот в размере 522 млн долларов.

Смотрите видео: в Испании 15-летний мальчик выиграл 200 тысяч евро в лотерею

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Еще несколько материалов по теме:
Семья выгребла мусор из машины и разбогатела Мужчина на пороге смерти потратил все деньги на путешествие Невнимательность принесла мужчине тысячи долларов Женщина благодаря случайности обеспечила себя на всю жизнь
видео Великобритания лотерея невероятное джекпот
Реклама

Новости партнеров

Торт без выпечки. Устройте кулинарный сюрприз близким
Торт без выпечки. Устройте кулинарный сюрприз близким
Светличная: «У нас с Андреем Мироновым была единственная ночь»
Светличная: «У нас с Андреем Мироновым была единственная ночь»
Дочь Юлии Началовой простилась с мамой в письме
Дочь Юлии Началовой простилась с мамой в письме
Бывший муж Удовиченко рассказал, что погубило их брак
Бывший муж Удовиченко рассказал, что погубило их брак

Популярные статьи

Вчера, 17:15Fun

Пасха 2019 в Украине: когда отмечаем главный церковный праздник

Вчера, 17:06Fun

Благовещение: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 15:25Техно

Xiaomi отказалась от поддержки старых смартфонов Redmi

Вчера, 14:27Fun

Поздравления с Благовещением 2019: стихи и картинки

Вчера, 13:55Fun

Как отбелить зубы за одну минуту: видео

Вчера, 13:01Шоу-бизнес

Вся в черном: дочь Началовой впервые вышла в свет после смерти матери

Вчера, 10:00Шоу-бизнес

Последнее видео Юлии Началовой всколыхнуло сеть

Вчера, 05:03Психология

Гороскоп на неделю: Водолеи – на пике популярности, а Тельцам нужно бороться с фобиями

6 апреляFun

Благовещение 2019: традиции, заговоры и гадания в этот день

6 апреляСобытия на ТК Украина

Благовещение 2019: обряды, приметы и поверья к празднику

6 апреляТехно

Как сделать Android модным: ТОП-5 красивых оболочек

6 апреляШоу-бизнес

"На рыбалку собралась": Настя Каменских нарвалась на жесткую критику новым снимком

6 апреляАфиша

Как выглядят герои "Мстителей" в реальной жизни и в гриме – забавное сравнение

6 апреляШоу-бизнес

СМИ: Меган Маркл и принц Гарри попали в очередной скандал

6 апреляТехно

Microsoft полностью переделает Windows 10 с майским обновлением

6 апреляТехно

Что случится с Землей в будущем: в космосе увидели пугающий ответ

Новости партнеров

Умер популярный российский актер, сын известного режиссера
Умер популярный российский актер, сын известного режиссера
Салат «Король в гневе». Рецепт
Салат «Король в гневе». Рецепт
Всю жизнь в образе: актрисы одной роли
Всю жизнь в образе: актрисы одной роли
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Кирилл Сафонов попался на измене
Кирилл Сафонов попался на измене
Творожный рулет за 5 минут без выпечки. Райское наслаждение
Творожный рулет за 5 минут без выпечки. Райское наслаждение
Максим Виторган намекнул, кто станет его следующей женой
Максим Виторган намекнул, кто станет его следующей женой
6 привычек, которые программируют на бедность
6 привычек, которые программируют на бедность