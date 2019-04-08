Внезапно разбогатевший муж три месяца уговаривал жену бросить работу
Эндрю Кларк стал обладателем крупного выигрыша
Жители английского города Бостон, графство Линкольншир, выиграли в лотерею 76 миллионов фунтов стерлингов и решили больше не работать. Об этом сообщает издание The Sun.
В декабре 2018 года предприниматель Эндрю Кларк стал обладателем крупного выигрыша. Тогда он приобрел две машины, большой дом и предложил супруге Трише Фэрхерст уволиться с работы. 52-летняя больничная повариха заявила, что "любит быть занятой" и боится подвести своих сослуживцев.
Ранее организаторы лотереи Mega Millions объявили, что житель Южной Каролины, пожелавший остаться анонимным, обратился к ним с заявлением, чтобы претендовать на джекпот в 1,5 млрд долларов. Кроме того, месяцем ранее стало известно, что выигрышный билет Mega Millions, дающий право на получение джекпота в сумме 521 млн долларов, был продан в штате Нью-Джерси. Также мы писали, что в июле счастливчику из Калифорнии достался джек-пот в размере 522 млн долларов.
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