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Внуки нашли в бабушкином холодильнике тайник с невероятным кладом: фото

Все найденные драгоценности будут проданы 13 ноября на аукционе в английском городе Суиндон

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:40

Драгоценности из холодильника
Фото: Pippa Kidson-Trigg
Драгоценности из холодильника
Фото: Pippa Kidson-Trigg
Драгоценности из холодильника
Фото: Pippa Kidson-Trigg
Драгоценности из холодильника
Фото: Pippa Kidson-Trigg
Драгоценности из холодильника
Фото: Pippa Kidson-Trigg
Драгоценности из холодильника
Фото: Pippa Kidson-Trigg
Драгоценности из холодильника
Фото: Pippa Kidson-Trigg
Драгоценности из холодильника
Фото: Pippa Kidson-Trigg
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Внуки умершей британки из графства Уилтшир в ее доме обнаружили тайник с драгоценностями, которые датируются XVI веком. Коллекционерка хранила 30 ценных украшений, в том числе золотые и серебрянные кольца, браслеты, кулоны, серьги и броши. Все найденные драгоценности будут проданы 13 ноября на аукционе в английском городе Суиндон. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Смотрите видео: в Италии нашли уникальный клад времен Римской империи

Как пишет издание, жилище покойной бабушки осматривала аукционистка Пиппа Кидсон-Тригг. "Мы искали драгоценности очень тщательно, буквально в каждом углу. Мой коллега открыл морозильную камеру и обнаружил там тайник, – рассказывает эксперт. – Рядом с замороженным мясом хранились дорогостоящие старинные украшения, в том числе подвеска в виде пеликана стоимостью около 30 тысяч фунтов стерлингов (949 тыс. грн)".
Кроме того, в доме пенсионерки нашли итальянский кулон XVII века с сапфиром и рубином, который предварительно оценили в 15 тысяч фунтов стерлингов (474 тыс. грн).

"Многие люди того поколения и правда прятали дома драгоценности для сохранности. Первым делом мы заглянули под матрас, – вспоминает Кидсон-Тригг. – Мебель очень обветшала, да и обои на стенах оставляли желать лучшего. Семья не знала наверняка, где и что именно прятала пенсионерка. Они рассказали только то, что в 60-х годах она была очень состоятельна и скупала в Лондоне диковинные вещицы у ювелиров и аукционеров".

Эксперты также обнаружили квитанции и документы на большинство драгоценностей. Бумаги подтверждают их уникальное происхождение.

Напомним, ранее мы писали, как бердянская зоозащитница Валентина Мамай нашла старинный клад, копая ямку, чтобы похоронить погибшего под колесами автомобиля кота. Кроме этого, мы сообщали о строителе из румынского села Бикиджи, который нашел 95 тысяч евро в старом шкафу. Через несколько дней после его покупки мужчина заметил внутри металлическую коробку, набитую купюрами достоинством 500 евро.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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