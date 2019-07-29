Во время операции хирург достал из пациентки клубок золота

Внутри у женщины медики обнаружили 69 цепочек, 80 сережек, 46 монет, восемь медальонов и другие украшения

Из желудка женщины врачи достали 1,6 кг украшения Фото: Pixabay

22-летнюю жительницу индийского штата Западная Бенгалия по имени Руни Хатун с жалобами на постоянную тошноту и рвоту доставили в местную больницу. Как оказалось, в животе у женщины находятся металлические предметы весом в 1,6 килограмма. Об этом сообщает издание Hindustan Times.

Во время хирургической операции из желудка пациентки достали 69 цепочек, 80 сережек, 46 монет, восемь медальонов, 11 колечек для носа, пять ножных браслетов и наручные часы. Суммарная стоимость всех найденных предметов оценивается в 53 тысячи фунтов стерлингов (1,6 млн гривен), уточнил таблоид Daily Mirror.

Смотрите видео: ученые впервые создали на 3D-принтере сердце из тканей человека

Реклама

"Мы заметили, что стали пропадать украшения, – утверждает один из родственников Руни Хатун. – Но она ничего не говорила и начинала плакать всякий раз, когда мы об этом спрашивали".

Женщина призналась врачам, что нарочно проглотила драгоценные украшение, однако причину назвать отказалась. Врачи направили ее к психиатру.

Напомним, ранее "Сегодня" писали про мужчину, который съел шесть килограммов гвоздей и лезвий. Кроме того, мы рассказывали, как американец съел двух живых пауков "черная вдова" в прямом эфире.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram