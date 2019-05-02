Военные нашли загадочные следы неизвестного существа: фото

По мнению индийской армии, следы принадлежат снежному человеку

Военные нашли "следы йети" Фото: Depositphotos

Министерство обороны Индии в своем Twitter-аккаунте сообщило о загадочной находке в Гималаях. Военные рассказывают, что во время экспедиции 9 апреля в лагере Макалу они обнаружили на снегу огромные следы (81x38 сантиметров) неизвестного животного, напоминающего йети, передает Times of India.

По мнению индийской армии, следы принадлежат снежному человеку, однако окончательные выводы будут сделаны после научной экспертизы. Отмечается, что ранее загадочное существо замечали только в национальном парке "Макалу-Барун". В Минобороны выразили надежду, что находка "поднимет научный интерес" к этой теме.

На Twitter индийской армии подписаны 6 млн человек. Многие не восприняли эту новость всерьез – и теперь в откликах к публикации в Twitter пользователи делятся шутками на эту тему. "Очень грустно видеть, как армия продвигает столь глупые мифы. Я ожидал от вас большего", – пишет пользователь с никнеймом Harit.

"Быть может, есть более простое объяснение?"- иронизирует писатель Сиддхартх Сингх.



А я в прошлые выходные видел следы "бигфута" в Сингапуре. Какое совпадение!" – радуется Канишк Самота.



Снежный человек (йети) – легендарное человекообразное существо, якобы обитающее в высокогорных или лесных районах. Большинство современных ученых скептически относятся к его существованию. Согласно исследованию ученых, за йети неоднократно принимались медведи различных видов – гималайские, тибетские бурые и тяньшанские бурые.

Как сообщалось ранее, удивительную находку продемонстрировал миру нью-йоркский уфолог Питер Кейн. "Охотник за пришельцами" выложил видеозапись головы Йети, и заявил, что бигфута убил его отец еще в 1953 году. Также "Сегодня" сообщали об американке из штата Айдахо, которая обвинила Снежного человека в том, что он помешал ей управлять автомобилем, в результате чего женщина сбила оленя на дороге.

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