Врач перенес операцию из-за надписей на теле пациента
Парень признался, что хотел повеселить хирурга, потому что ему стало скучно
На популярной платформе Reddit один из пользователей поинтересовался, что самое ужасное может услышать пациент перед анестезией. Юзеры в комментариях начале делиться своими историями. Выделился парень под ником Dreble, который рассказал, как его невинная шутка чуть не сорвала ему операцию, пишет Bored Panda.
Смотрите видео: в Британии разделили сиамских близнецов, сросшихся головами
"Когда мне было лет 15, мне нужно было прооперировать колено. Хирург дал мне маркер и сказал отметить нужное, – рассказывает Dreble. – Я сделал все, как было велено: обвел больное колено в кружок и отметил его стрелками. Подписал еще: "Оперировать тут". На ненужном колене я нарисовал крестики".
Парень добавил, что врачей не было еще полчаса и ему стало скучно. Dreble начал по всему телу оставлять сообщения вроде "Мой аппендикс вы не получите" и "Что вы тут ищете? Операция-то на колене!".
Как выяснилось потом, медики смеялись так сильно, что операцию пришлось задержать на несколько часов.
Напомним, что на днях в Индии прооперировали 22-летнюю жительницу, которая жаловалась на постоянную тошноту и рвоту. В результате из ее желудка достали 69 цепочек, 80 сережек, 46 монет, восемь медальонов, 11 колечек для носа, пять ножных браслетов и наручные часы общей стоимостью в 53 тысячи фунтов стерлингов (1,6 млн гривен). Похожий случай произошел в Индии прошлой осенью, когда врачи обнаружили у пациентки в пищеварительном тракте полтора килограмма различных предметов,
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram