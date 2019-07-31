Врач перенес операцию из-за надписей на теле пациента

Парень признался, что хотел повеселить хирурга, потому что ему стало скучно

Надписи на теле парня стали поводом отложить операцию Фото: Flickr/Aine

На популярной платформе Reddit один из пользователей поинтересовался, что самое ужасное может услышать пациент перед анестезией. Юзеры в комментариях начале делиться своими историями. Выделился парень под ником Dreble, который рассказал, как его невинная шутка чуть не сорвала ему операцию, пишет Bored Panda.

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"Когда мне было лет 15, мне нужно было прооперировать колено. Хирург дал мне маркер и сказал отметить нужное, – рассказывает Dreble. – Я сделал все, как было велено: обвел больное колено в кружок и отметил его стрелками. Подписал еще: "Оперировать тут". На ненужном колене я нарисовал крестики".

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Парень добавил, что врачей не было еще полчаса и ему стало скучно. Dreble начал по всему телу оставлять сообщения вроде "Мой аппендикс вы не получите" и "Что вы тут ищете? Операция-то на колене!".

Как выяснилось потом, медики смеялись так сильно, что операцию пришлось задержать на несколько часов.

Напомним, что на днях в Индии прооперировали 22-летнюю жительницу, которая жаловалась на постоянную тошноту и рвоту. В результате из ее желудка достали 69 цепочек, 80 сережек, 46 монет, восемь медальонов, 11 колечек для носа, пять ножных браслетов и наручные часы общей стоимостью в 53 тысячи фунтов стерлингов (1,6 млн гривен). Похожий случай произошел в Индии прошлой осенью, когда врачи обнаружили у пациентки в пищеварительном тракте полтора килограмма различных предметов,

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