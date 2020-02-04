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Вспыхнул скандал из-за родов на борту самолета с участием украинки-врача: "Нашла время, я спать хочу"

Украинка Елена Федченко приняла роды на борту самолета Qatar Airways

Владимир Грисюк
Сегодня, 13:21
Елена Федченко приняла роды на борту самолета Фото: Alena Fedchenko
Елена Федченко приняла роды на борту самолета
Фото: Alena Fedchenko

Украинский врач Елена Федченко приняла роды на борту самолета Qatar Airways, который совершал регулярный рейс из Дохи в Бангкок. Мальчик родился полностью здоровым. 23-летняя мать ребенка тоже чувствует себя хорошо. Из-за ЧП на борту самолет Qatar Airways совершил вынужденную посадку в Калькутте (Индия).

Роды в самолете
Фото: Facebook
Роды в самолете
Фото: Facebook
Роды в самолете
Фото: Facebook
Роды в самолете
Фото: Facebook
Роды в самолете
Фото: Facebook
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"Три часа ночи. В самолете объявляют, что нужен врач. Я сначала думала притвориться спящей, но пошла. А там в каптерке, в хвосте самолета, женщина лежит на полу. Стюардессы в растерянности. Я надела перчатки, встала на колени и вперед. Спасибо кафедре акушерства и гинекологии НМУ им. Богомольца. Вспомнила все в одну минуту!" – рассказывает Елена Федченко в Facebook.

Фото: facebook.com/permalink

Сообщается, что гражданка Таиланда скрыла беременность перед сотрудниками аэропорта. Согласно международным законам, ребенок, который рождается на борту самолета, может претендовать на три вида гражданства: гражданство страны, которой принадлежит самолет; страны, над чьей территорией произошли роды и страны, где самолет приземлился.

Смотрите видео: в США женщина до родов не знала, что беременна тройней

Событие прокомментировала подруга Елены – Наталья Белоконева. На своей странице в Facebook она рассказала, что в это время происходило на борту самолета, а также удивилась из-за агрессивной реакции пассажиров.

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"Знаете сколько дерьма выслушали от пассажиров? (на нашем родном языке)! "С *** (почему) мы должны ждать когда ее скорая заберет?", "Я за такое не платил", "А рожать нельзя было на земле", "Нашла время рожать, я спать хочу!". Конченые люди имеются на земле, скажу я вам. Гореть им в котле. Написано с ошибками и сумбурно, но, реально как в кино! А парню быть здоровым желаю и крепким! Всем любовь", – отметила женщина.

Фото: facebook.com/natalya.belokoneva

Ранее "Сегодня" писали о команде спасателей из американского города Медфорд, штат Орегон, которая приняла экстренный вызов от девушки, узнавшей о беременности во время родов. Также мы рассказывали о студентке, которая узнала про беременность на четвертый день после родов.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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