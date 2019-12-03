Введение во храм Пресвятой Богородицы 2019: что ни в коем случае нельзя делать
"Сегодня" пишут о главных обычаях, приметах и запретах этого значимого православного праздника
4 декабря, в большой православный праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы 2019, стоит сходить в церковь и помолиться. Особенный этот день для женщин, ведь Богоматерь считается их заступницей. "Сегодня" пишут о главных обычаях, приметах и запретах в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы 2019.
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- 4 декабря нельзя заниматься стиркой, уборкой, шитьем. Любые занятия, которые требуют значительных физических усилий, лучше отложить на другой день.
- До Благовещения (7 апреля) не разрешалось копать землю лопатой. В народе говорят: "Земля покоится, на лето сил набирается".
- Запрещено ругаться и осуждать кого бы то ни было.
- В этот день лучше не давать в долг. Это не церковный запрет – скорее народная примета.
- Нельзя заключать брак или совершать венчание, так как продолжается Рождественский пост.
- По поводу праздника не стоит устраивать пышных гуляний. Достаточно ограничиться торжественным семейным обедом или ужином. Это связано также с постом.
- В православный праздник 4 декабря, в день Введения во храм Пресвятой Богородицы, пекут пирожки с ягодами. На них даже гадают: в одном из пирожков запекают монетку, кому она достанется, тот будет богатым и счастливым.
- Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы 2019 припадает на время поста, но 4 декабря позволяется есть рыбу и даже выпить немного вина.
- В этот день приводят детей в храм на первую исповедь.
- Женщины молятся в этот день за детей и семью.
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Источник: Сегодня