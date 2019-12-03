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Введение во храм Пресвятой Богородицы 2019: что ни в коем случае нельзя делать

"Сегодня" пишут о главных обычаях, приметах и запретах этого значимого православного праздника

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:02
4 декабря отмечаем Введение во храм Пресвятой Богородицы
4 декабря отмечаем Введение во храм Пресвятой Богородицы
Фото: Depositphotos

4 декабря, в большой православный праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы 2019, стоит сходить в церковь и помолиться. Особенный этот день для женщин, ведь Богоматерь считается их заступницей. "Сегодня" пишут о главных обычаях, приметах и запретах в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы 2019.

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Введение во храм Пресвятой Богородицы 2019: что нельзя делать

  • 4 декабря нельзя заниматься стиркой, уборкой, шитьем. Любые занятия, которые требуют значительных физических усилий, лучше отложить на другой день.
  • До Благовещения (7 апреля) не разрешалось копать землю лопатой. В народе говорят: "Земля покоится, на лето сил набирается".
  • Запрещено ругаться и осуждать кого бы то ни было.
  • В этот день лучше не давать в долг. Это не церковный запрет – скорее народная примета.
  • Нельзя заключать брак или совершать венчание, так как продолжается Рождественский пост.
  • По поводу праздника не стоит устраивать пышных гуляний. Достаточно ограничиться торжественным семейным обедом или ужином. Это связано также с постом.

Православный праздник 4 декабря: обычаи и традиции

  • В православный праздник 4 декабря, в день Введения во храм Пресвятой Богородицы, пекут пирожки с ягодами. На них даже гадают: в одном из пирожков запекают монетку, кому она достанется, тот будет богатым и счастливым.
  • Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы 2019 припадает на время поста, но 4 декабря позволяется есть рыбу и даже выпить немного вина.
  • В этот день приводят детей в храм на первую исповедь.
  • Женщины молятся в этот день за детей и семью.

Ранее мы публиковали календарь выходных и праздников в декабре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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Источник: Сегодня
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